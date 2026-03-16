Зеленский против возобновления работы нефтепровода "Дружба". По его словам, это "ничем не отличается" от снятия санкций с России

В минувшие выходные Владимир Зеленский заявил, что его "заставляют" ремонтировать вызывающий споры нефтепровод "Дружба", по которому транспортируется российская нефть, и призвал Европейский союз в полной мере применять санкции против Москвы, несмотря на давление со стороны Венгрии.

"Мы продаем российскую нефть или нет?"

Президент Украины намекнул, что ЕС оказывает давление на Киев с целью скорейшего ввода трубопровода в эксплуатацию по просьбе Венгрии и Словакии. Обе страны обвинили Украину в саботаже поставок по политическим причинам и требуют от Брюсселя проведения внешней инспекции поврежденного объекта. ЕС согласен на инспекцию.

"Меня вынуждают возобновить работу "Дружбы", — заявил Зеленский журналистам, добавив: "Чем это отличается от снятия санкций с России?".

"Почему мы, с одной стороны, можем говорить Соединенным Штатам Америки, что мы против снятия санкций, а с другой — заставлять Украину возобновить поставки нефти по "Дружбе" еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика".

Зеленский добавил, что, если Украину заставят согласиться на возобновление поставок нефти в обмен на жизненно важный кредит в размере 90 миллиардов евро, то он лично против этого, исходя из принципов.

"Если они поставят условия, что Украина не будет получать оружие, то, боюсь, я бессилен в этом вопросе. Я сказал нашим друзьям в Европе, что это называется шантаж".

Президент также сообщил, что кредит был согласован в декабре, независимо от трубопровода. Он также отметил, что ремонтные работы на нем могут занять до двух месяцев. В выходные премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии заявил, что потоки должны быть немедленно восстановлены.

12 апреля венгры пойдут на выборы. Орбан сделал газопровод центральной темой своей предвыборной кампании, назвав этот вопрос вопросом национального суверенитета, и обвинил Зеленского во лжи.

В понедельник в кулуарах встречи министров энергетики в Брюсселе европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил журналистам, что он общался с украинской командой, и сказал, что "они работают изо всех сил для решения проблемы с трубопроводом".

Йоргенсен также заявил, что ЕС не изменит свою политику санкций в отношении России, несмотря на нарастающий энергетический кризис, вызванный продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

"Мы намерены придерживаться курса. Было бы ошибкой с нашей стороны повторять то, что мы делали в прошлом", - добавил Йоргенсен.

В выходные премьер-министр Бельгии Барт де Вевер попал в заголовки газет после того, как высказал предположение, что ЕС придется нормализовать отношения с Россией. Его министр иностранных дел Максим Прево заявил, что призывать к сближению - признак слабости.

ЕС намерен полностью отказаться от импорта российских энергоносителей к 2028 году.

Поврежденный трубопровод

Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной значительно возросла после того, как в конце января был поврежден трубопровод советской эпохи. Украина возлагает ответственность за повреждение "Дружбы" на российский удар, в результате которого "Дружба" перестала функционировать.

Венгрия утверждает, что Украина лжет и трубопровод работает. Будапешт, наряду со Словакией, призвал провести инспекцию.

ЕС призывает обе стороны смягчить свою риторику и теперь поддерживает просьбу Будапешта о внешней проверке, хотя Украина пока не дала согласия, и неясно, какие эксперты будут за это отвечать.

Прибыв в понедельник в Брюссель, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перешел в наступление, заявив журналистам, что "нет никаких технических или физических причин" для прекращения поставок, кроме политики.

"Были инициативы с нашей стороны, со стороны словаков, даже со стороны Европейского союза, чтобы разрешить посещение объекта, чтобы увидеть фактическое состояние трубопровода. Все эти предложения были отклонены", - сказал Сийярто.

Государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" совместно с министерством иностранных дел проинформировали дипломатов из более чем 40 стран по ситуации с трубопроводом, заявив, что они могут доказать его повреждение.

"Были представлены исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, включая фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Дипломаты также были подробно проинформированы о проблемах, с которыми столкнулись наши коллеги", - говорится в сообщении "Нафтогаза".