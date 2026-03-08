Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

«Зелёные» лидируют на выборах в Баден-Вюртемберге

Главный кандидат от Партии зеленых Джем Оздемир с женой Флавией Зака и лидером парламентской группы Партии зеленых Андреасом Шварцем на предвыборной вечеринке в Штутгарте, 8 марта 2026 года.
Главный кандидат от Партии зеленых Джем Оздемир с женой Флавией Зака и лидером парламентской группы Партии зеленых Андреасом Шварцем на предвыборной вечеринке в Штутгарте, 8 марта 2026 года. Авторское право  Bernd Weißbrod/dpa via AP Bernd Weißbrod/dpa via AP
Авторское право Bernd Weißbrod/dpa via AP
By Margitta Kirstaedter
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Согласно прогнозам, лидер блока Джем Оздемир имеет все шансы стать главой местного правительства

Согласно прогнозам немецких СМИ, на выборах в земле Баден-Вюртемберг лидируют «зелёные»: у них 30,3% голосов, а у следующего за ними ХДС — 29,7%. Третьей по силе партией оказывается «АдГ» с почти 19%.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Поэтому у ведущего кандидата «зелёных», бывшего министра сельского хозяйства Джема Оздемира есть все шансы возглавить земельное правительство, сменив на этом посту своего однопартийца Винфрида Кречмана, который, после 15 лет в кресле, больше не баллотируется.

Сейчас Баден-Вюртембергом управляет «зелёно-чёрная» коалиция — «зелёные7 + ХДС. Оздемир призвал христианских демократов и дальше продолжить сотрудничество.

А вот лидер фракции СДПГ Андреас Штох объявил об отставке: его партия на этих выборах потеряла половину голосов.

Зато «Альтернатива для Германии» получила на 9% больше, чем в прошлый раз.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Консерваторы побеждают на внеочередных выборах в Таиланде

Правящая партия премьера Такаити одерживает убедительную победу на выборах в Японии

Брандмауэр в Меркосур? Зеленые и левые голосуют вместе с AfD