«Зелёные» лидируют на выборах в Баден-Вюртемберге

Согласно прогнозам немецких СМИ, на выборах в земле Баден-Вюртемберг лидируют «зелёные»: у них 30,3% голосов, а у следующего за ними ХДС — 29,7%. Третьей по силе партией оказывается «АдГ» с почти 19%.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Поэтому у ведущего кандидата «зелёных», бывшего министра сельского хозяйства Джема Оздемира есть все шансы возглавить земельное правительство, сменив на этом посту своего однопартийца Винфрида Кречмана, который, после 15 лет в кресле, больше не баллотируется.

Сейчас Баден-Вюртембергом управляет «зелёно-чёрная» коалиция — «зелёные7 + ХДС. Оздемир призвал христианских демократов и дальше продолжить сотрудничество.

А вот лидер фракции СДПГ Андреас Штох объявил об отставке: его партия на этих выборах потеряла половину голосов.

Зато «Альтернатива для Германии» получила на 9% больше, чем в прошлый раз.