Испания сохранит расходы на оборону на уровне 2% ВВП в 2026 году

Государственный секретарь по вопросам обороны Ампаро Валькарсе объявила в понедельник, что Испания будет поддерживать инвестиции в оборону на уровне 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2026 году, что означает значительное увеличение расходов в соответствии с ростом испанской экономики.

Во время своего выступления на встрече представителей оборонной промышленности Валькарсе объяснила испанским СМИ, что оборонный бюджет в последние годы постепенно увеличивался и превысил 34 миллиарда евро.

По ее словам, Испания уже достигла цели в 2% ВВП на военные расходы к 2025 году, выполнив тем самым обязательства, взятые перед партнерами и союзниками по НАТО.

Госсекретарь также пояснила, что значительная часть этих инвестиций будет направлена на укрепление национальной промышленной и технологической базы в рамках промышленного и технологического плана по безопасности и обороне.

В своей речи Валькарсе настаивала на том, что испанская и европейская оборонная политика основывается на концепции "надежного сдерживания". По ее мнению, когда страны обладают достаточным потенциалом, чтобы гарантировать свою безопасность, риск конфронтации снижается.

"Исторически убедительное сдерживание оказалось одним из факторов, помогающих избегать конфликтов и поддерживать международный баланс", - подчеркнула она. В этом контексте глава оборонного ведомства подчеркнула, что Испания и Европа стремятся укреплять глобальную безопасность с позиции твердой приверженности миру.