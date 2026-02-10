Гислейн Максвелл, осужденная сообщница и бывшая спутница Джеффри Эпштейна, отказалась отвечать на вопросы членов комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США во время дачи показаний в понедельник.

Однако Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний срок в федеральной тюрьме в Техасе за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, заявила, что если президент США Дональд Трамп помилует ее, она будет готова дать показания о том, что ни Трамп, ни бывший президент Билл Клинтон не совершили ничего противоправного в своих связях с Эпштейном.

На видео, опубликованном комитетом, видно, как Максвелл допрашивают во время видеозвонка, в ходе которого она заявляет о своем праве на Пятую поправку, чтобы не отвечать на вопросы.

Законодатели ищут людей, которые могут быть связаны с Эпштейном и способствовали злоупотреблениям. Известно, что в 1990-х и начале 2000-х годов и Клинтон, и Трамп, который упоминается в недавно опубликованных документах более 1000 раз, проводили время с Эпштейном.

Адвокат Максвелл, Дэвид Оскар Маркус, в своем заявлении сообщил комитету, что "Максвелл готова говорить откровенно и честно, если президент Трамп помилует ее". Маркус добавил, что президент и бывший президент "невиновны в каких-либо правонарушениях", но только "мисс Максвелл может объяснить, почему, и общественность имеет право на это объяснение".

"НИКАКОГО ПОМИЛОВАНИЯ. Ты подчинишься или понесешь наказание"

Между тем, как республиканцы, так и демократы выступили против просьбы Максвелл отменить ее тюремное заключение. Конгрессвумен из Нью-Мексико Мелани Стэнсбери заявила: "Совершенно очевидно, что она добивается помилования". Республиканский представитель Анна Паулина Луна написала о Максвелл несколько постов в социальных сетях, в том числе: "Никакого помилования. Ты подчинишься или понесешь наказание", а также "Ты заслуживаешь правосудия за то, что ты сделала, ты чудовище".

Максвелл добивалась отмены приговора, утверждая, что ее осудили несправедливо. В прошлом году Верховный суд отклонил ее апелляцию, но в декабре она обратилась к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой рассмотреть то, что ее адвокаты называют "существенными новыми доказательствами", утверждая, что ее судебный процесс был искажен из-за нарушений конституции.

Ее адвокат сослался на это ходатайство, когда сообщил законодателям, что Максвелл будет ссылаться на свои права по Пятой поправке.

Что касается апелляции Максвелл, то в понедельник Белый дом сослался на предыдущие высказывания президента, указывающие на то, что возможность помилования не рассматривается.

После недавнего обнародования миллионов документов по делу Эпштейна британка вновь оказалась под пристальным вниманием, поскольку законодатели пытаются выяснить, как покойный сексуальный преступник совершал надругательства над девочками, которым на вид было всего 11 лет, согласно иску, поданному правительством Виргинских островов США.