Дестяки журналистов сдали пропуска в Пентагон, протестуя против правил, ограничивающих их работу

Десятки журналистов в знак протеста сдали пропуска и демонстративно покинули Пентагон. Причиной стали новые правила работы, согласно которым корреспонденты не могут освещать деятельность ведомства без одобрения главы Пентагона Пита Хегсета. Речь идет о любой информации - будь то секретные данные или нет.

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что нововведения должны помочь регулировать "крайне деструктивную" прессу. Защитники свободы СМИ новостные издания осудили действия Хегсета.

Репортёры Пентагона, которые отказались подписать новый свод правил, противоречащий принципам журналистики, должны были вернуть свои пропуска к 16 часам в среду.

В часы, предшествовавшие дедлайну, журналисты лихорадочно собирали свои вещи в медиакомнатах. Коридоры были забиты коробками, книгами, фотографиями, напоминающими о десятилетиях проведенной здесь работы. Вскоре после 16 часов около 40-50 журналистов ушли, сдав пропуска.

"Это печально, но я также очень горжусь тем, что журналисты держались вместе", - сказала Нэнси Юссеф, репортер The Atlantic, которая работает в Пентагоне с 2007 года.

Репортеры и фотографы слушают, как президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. 10 октября 2025 года, Вашингтон. (AP Photo/Alex Brandon) AP Photo

Правила, введенные в Пентагоне, появились спустя несколько месяцев после инцидентов, связанных с нарушением безопасности, когда стало известно, что Хегсет дважды делился планами военных атак по личному телефону со своей женой, братом и личным адвокатом.

В прошлом году президент США Дональд Трамп вступил в судебную борьбу с газетами The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal и The Associated Press.

Однако пока неясно, какое практическое влияние окажут новые правила, хотя новостные организации пообещали, что продолжат активно освещать военную тематику вне зависимости от точки обзора.

Трамп поддерживает новые правила

Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, Трамп поддержал новые правила министра обороны. "Я думаю, он считает, что пресса очень мешает миру во всем мире", - сказал Трамп. "Пресса очень нечестная".

В соответствии с указаниями министра обороны Пита Хегсета, бывшего ведущего Fox News, который регулярно высмеивал СМИ, Пентагон постепенно ограничил доступ журналистов, выдворив некоторые телеканалы с выделенных им рабочих мест.

Принуждение журналистов к подписанию длинного списка новых правил, ограничивающих их журналистскую деятельность, стало последним, но самым значительным до сих пор шагом в этом направлении. В частности, многие журналисты не желали соглашаться со строгими правилами "получения" информации от сотрудников оборонных ведомств, в которых расплывчато указывалось, как именно репортеры смогут получать материалы, необходимые для выполнения их работы.

"На самом деле они хотят подавать журналистам информацию с ложечки, и это будет их история. Это не журналистика", - сказал Джек Кин, генерал армии США в отставке и аналитик Fox News.

Правила вызвали критику со стороны Ассоциации прессы Пентагона, в которую входит около 101 члена, представляющих 56 новостных групп. Многие СМИ - от Newsmax и Fox, до более традиционных - The New York Times и The Associated Press, - посоветовали своим репортерам уволиться, а не подписывать новые правила.