Тегеран вызывает послов ЕС: протест против включения КСИР в "террористический список""

Тегеран заявил в понедельник, что вызвал всех послов Европейского союза в стране, чтобы выразить протест против решения блока классифицировать Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) как террористическую организацию.

На прошлой неделе ЕС включил военизированную группировку в "чёрный список" из-за жестокого подавления общенациональных протестов, в результате которых погибли тысячи людей и десятки тысяч были заключены под стражу.

Другие страны, в том числе США и Канада, ранее сделали то же самое.

Вызов послов, по словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, начался в воскресенье и продолжался до понедельника.

"Был рассмотрен ряд действий, готовятся различные варианты, которые были направлены в соответствующие директивные органы, - сказал Багаи. - Мы думаем, что в ближайшие дни будет принято решение об ответных действиях Исламской Республики Иран в отношении незаконного, необоснованного и очень неправильного шага ЕС".

В воскресенье Тегеран уже ответил на решение ЕС символической ответной мерой, включив все вооруженные силы ЕС в список террористических организаций.

Трамп: "Надеюсь, мы заключим сделку".

Силы безопасности Ирана, прежде всего КСИР, в последние недели применяют крайнюю жестокость против демонстрантов. Правозащитные организации уже собрали доказательства гибели не менее 6 000 человек, тогда как инсайдеры в Иране и несколько министров иностранных дел ЕС говорят о более чем 30 000 предполагаемых погибших.

На фоне этих сообщений Вашингтон пригрозил возможными военными действиями в ответ на убийства мирных протестующих и массовые казни. На прошлой неделе Пентагон перебросил в регион авианосец USS Abraham Lincoln и несколько ракетных эсминцев, хотя пока неясно, решится ли президент Дональд Трамп на применение силы.

В выходные Тегеран попытался снизить напряжённость, отверг опасения по поводу интервенции и заявил, что готов начать переговоры с Вашингтоном о своей ядерной программе. Однако аятолла Али Хаменеи предупредил США, что любое силовое вмешательство приведёт к масштабной эскалации.

"Америка должна знать, что если она начнёт войну, то на этот раз это будет региональная война, - заявил Хаменеи. - В этих угрозах нет ничего нового. В прошлом американские официальные лица также неоднократно говорили о войне и заявляли, что на столе лежат все варианты, включая войну".

Президент США тем временем отверг резкие заявления Хаменеи, подчеркнув, что возможность сделки всё ещё остаётся.

"У нас там самые большие, самые мощные корабли в мире, совсем близко, через пару дней, - сказал Трамп журналистам в воскресенье. - Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы узнаем, прав он был или нет".