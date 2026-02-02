Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Российское зерно отправлено в Армению через Азербайджан в рамках мирной программы

Поезд с грузом зерна из России в Армению проходит через Азербайджан, 1 февраля 2026 года
Поезд с грузом зерна из России в Армению проходит через Азербайджан, 1 февраля 2026 года Авторское право  AZERTAC
Авторское право AZERTAC
By Esmira Aliyeva
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В воскресенье в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном в Армению через Азербайджан были отправлены вагоны с зерном из России общим весом 1 746 тонн.

Очередной железнодорожный состав с российским зерном в воскресенье был отправлен в Армению через территорию Азербайджана - возобновление транзитных маршрутов является частью процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Из России в Армению транзитом через Азербайджан проследовало 25 вагонов-зерновозов общим весом 1 746 тонн.

Всего на данный момент по этому маршруту было переправлено 285 вагонов с почти 19 900 тоннами зерна.

За последние несколько месяцев было осуществлено несколько подобных поставок. Первая партия зерна с казахстанской пшеницей была отправлена в Армению через Азербайджан в ноябре прошлого года.

Перевозки осуществляются в рамках более широкой мирной программы. Они стали возможны после того, как Баку снял ограничения на транзит товаров в Армению, действовавшие с 1990-х годов из-за конфликта.

Об этом решении президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил 21 октября 2025 года после встречи в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Все поставки осуществлялись по одному и тому же маршруту: Азербайджан через Грузию, конечный пункт назначения - станция Даларик в Армении.

