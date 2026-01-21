Давос: Армения и Азербайджан приветствуют мир, Сербия предупреждает о разводе между США и Европой

Панель Euronews на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 20 января 2026 года
Панель Euronews на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 20 января 2026 года
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Президенты Армении и Азербайджана впервые выступают вместе с момента заключения исторического мирного соглашения, Сербия предупреждает о длительном разрыве между США и Европой в рамках дискуссии Euronews на ежегодном саммите в Давосе.

Во вторник президенты Армении и Азербайджана вместе выступили на панельной дискуссии Euronews в рамках Всемирного экономического форума, это было их первое совместное выступление после подписания исторического мирного соглашения, положившего конец 30-летнему конфликту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал мирное соглашение "огромным благом для Армении, Азербайджана и Южного Кавказа, которое служит примером того, как страны, находящиеся в глубоко враждебных отношениях, теперь могут перейти к сотрудничеству".

"Мы сделали это, мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, нашу территориальную целостность, затем мы достигли мира, а потом остановились", - сказал президент Азербайджана, добавив, что две страны "меняют Евразию".

Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил своего премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Алиева за их политическую волю в достижении мира, сказав, что ему нечего добавить к высказываниям Алиева, потому что "мне придется повторять одно и то же".

Хачатурян привел конкретные примеры преобразований, отметив, что жители Еревана теперь могут покупать азербайджанское топливо для своих автомобилей.

"Много лет назад, если бы вы заговорили об этом, была бы враждебная реакция. Но это новая реальность, в которой мы живем", - сказал он. "Слава богу, что лидеры наших двух стран выбрали этот путь, за ним будущее, мир между нашими странами".

Президент Сербии Александр Вучич присоединился к дискуссии, чтобы дать мрачную оценку ухудшающимся геополитическим условиям, описав текущие события как "развод между Европой и США" и призвав малые страны к совместной работе.

"Сейчас мы живем в мире, где большая рыба поедает меньшую, и поэтому малые страны должны объединиться", - сказал Вучич, призвав Азербайджан, Армению и другие страны региона к тесному сотрудничеству.

Вучич предупредил, что последствия напряженности между США и Европой нанесут значительный ущерб малым странам, в том числе европейским компаниям.

"Этот развод между США и Европой не будет временной проблемой, он продлится довольно долго, и в конце концов нам всем придется расплачиваться", - сказал он.

Полную запись дискуссии Euronews на Всемирном экономическом форуме в Давосе можно посмотреть в плеере выше.

