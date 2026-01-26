В центре Тегерана установили рекламный щит, предупреждающий США о недопустимости военных действий

Предупреждение США не пытаться нанести удар по Ирану появилось в воскресенье на гигантском рекламном щите, установленном на центральной площади Тегерана.

На билборде изображён авианосец с высоты птичьего полета, на палубе которого повреждённые и взорвавшиеся истребители. Палуба также усеяна телами и залита кровью, которая стекает в воду, образуя узор, напоминающий полосы американского флага. В углу красуется лозунг: “Посеешь ветер - пожнёшь бурю”.

Открытие фрески на площади Энгелаб состоялось в момент, когда авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли движутся в направлении Ирана. Президент США заявил, что флотилия размещается на Ближнем Востоке “на всякий случай”, если Вашингтон решит принять меры.

Площадь Энгелаб используется для проведения государственных собраний. Власти меняют её декорации в зависимости от событий. В субботу командующий военизированной революционной гвардией Ирана предупредил, что силы “готовы как никогда и держат палец на спусковом крючке”.

Крупный план рекламного щита с изображением авианосца, истребителей и разбросанных тел на площади Энгелаб в Тегеране, Иран, 25 января 2026 г. AP Photo/Vahid Salemi

Напряжённость в отношениях между США и Ираном резко возросла после жестокого подавления антиправительственных выступлений. В воскресенье американское Информационное агентство по защите прав человека сообщило, что число погибших составляет 5848 человек, более 41 280 манифестантов арестованы.

Президент США ранее пригрозил военными действиями, если Иран продолжит убивать мирных демонстрантов и проводить массовые казни задержанных. На прошлой неделе он заявил, что Тегеран приостановил запланированную казнь около 800 арестованных манифестантов. Это заявление генеральный прокурор Ирана назвал “абсолютно ложным”.

В четверг Трамп заявил, что июньские удары по иранским ядерным объектам “покажутся мелочью”. Центральное командование США сообщило в соцсетях, что истребители F-15E Strike Eagle развёрнуты на Ближнем Востоке. Министерство обороны Великобритании также заявило в четверг о размещении истребителей Typhoon в Катаре “в целях обороны”.

В ответ министр иностранных дел Ирана выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, заявив, что Исламская Республика "откроет ответный огонь, если подвергнется новому нападению".

"В отличие от сдержанности, которую Иран проявил в июне 2025 года, наши мощные вооруженные силы без колебаний откроют ответный огонь из всех видов оружия, - написал Арагчи в опубликованной The Wall Street Journal статье, имея в виду 12-дневный конфликт с Израилем. - Это не угроза, а реальность, которую считаю нужным донести до читателя, потому что как дипломат и ветеран ненавижу войну".

Протесты в Иране начались 28 декабря. Вызванные падением иранской валюты, они быстро распространились по стране. Власти в ответ развернули репрессии. Точных данных о происходящем получить невозможно из-за более чем двухнедельного отключения Интернета, самого масштабного за всю историю Ирана.

Агентство Associated Press не смогло самостоятельно подтвердить число погибших. Правительство Иран называет цифру 3117 человек. Здесь уточняют, что 2427 человек были гражданскими лицами и сотрудниками сил безопасности, остальных называют “террористами”.