В среду Иран впервые опубликовал данные о числе погибших после подавления общенациональных протестов, приведя гораздо меньшую цифру, чем сообщают активисты за рубежом.

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Государственное телевидение передало заявления Министерства внутренних дел и Фонда по делам мучеников и ветеранов, официального органа, занимающегося делами семей погибших в войнах, в которых говорится, что погибли 3117 человек.

Сообщается, что 2 427 погибших в ходе демонстраций были гражданскими лицами и сотрудниками сил безопасности, но не уточнило остальные данные. В прошлом правительство Ирана занижало число погибших в результате беспорядков или не сообщало о них.

Базирующееся в США информационное агентство HRANA (Human Rights Activists) в четверг сообщило, что число погибших составляет не менее 4 902 человек, но есть опасения, что погибших гораздо больше.

Правозащитная группа на протяжении многих лет предоставляла точные данные о демонстрациях и беспорядках в Иране, опираясь на сеть активистов внутри страны, которые подтверждают все сообщения о погибших.

Власти перекрыли доступ к интернету и заблокировали международные звонки в страну, что затрудняет оценку числа погибших из-за рубежа.

Иран также ограничил возможности журналистов на местах освещать последствия событий, вместо этого по государственному телевидению неоднократно транслировались заявления, в которых демонстранты назывались "бунтовщиками", мотивированными Америкой и Израилем, без предоставления доказательств в поддержку этих утверждений.

Число погибших превышает показатели любой другой волны протестов или беспорядков в Иране за последние десятилетия и напоминает хаос, окружавший революцию 1979 года, которая привела к созданию Исламской Республики.

Хотя протестов не было уже несколько дней, есть опасения, что число погибших может значительно возрасти по мере поступления информации.

По данным информационного агентства Human Rights Activists, почти 26 500 человек были арестованы. Комментарии официальных лиц вызвали опасения, что некоторые из задержанных будут казнены — Иран занимает одно из первых мест в мире по количеству казней.