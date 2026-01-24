Согласно данным слежения и фотографиям наблюдателей, несколько военных кораблей США вышли из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Мы подробно рассказываем о вооружении и радиусе действия "армады", которой Трамп угрожает Ирану.
Неделю назад судно американского флота Abraham Lincoln пересекло Малаккский пролив. Об этом свидетельствуют записи морского слежения и фотографии, полученные от местных наблюдателей. Атомный авианосец прошел мимо Сингапура незадолго до полуночи в минувшее воскресенье с минимальными огнями в сопровождении эсминцев USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance и USS Michael Murphy.
Еще на прошлой неделе корабль действовал в Южно-Китайском море. Теперь он направляется в Индийский океан. Ни Пентагон, ни ВМС официально не подтвердили конечный пункт назначения, но навигационные данные указывают на это направление.
Это уже третий случай за год, когда ударная группа, дислоцированная в Индо-Тихоокеанском регионе, получает приказ перенацелиться в Персидский залив. Сам корабль Abraham Lincoln уже был перенаправлен во время своего развертывания в 2024 году, а авианосец Nimitz получил аналогичные указания в июне прошлого года.
Технические детали и характеристики флота
USS Abraham Lincoln (CVN-72)
USS Abraham Lincoln - атомный авианосец типа "Нимиц", входящий в состав ВМС США. Заложенный в 1982 году и введенный в эксплуатацию в ноябре 1989 года, этот военный корабль представляет собой одну из самых мощных военно-морских платформ в мире.
При водоизмещении 880 000 тонн и длине 332,8 метра "Линкольн" оснащен двумя ядерными реакторами Westinghouse A4W, которые обеспечивают ему неограниченную дальность плавания и скорость свыше 30 узлов (56 км/ч). Его силовая установка с двумя ядерными двигателями генерирует 260 000 лошадиных сил через четыре паровые турбины.
Что касается оборонительного вооружения, то корабль оснащен пусковыми установками Sea Sparrow, противоракетными комплексами RAM RIM-116 и тремя системами CIWS Phalanx для точечной обороны. Кроме того, на нем установлены современные радары воздушного поиска AN/SPS-48E и AN/SPS-49, системы радиоэлектронной борьбы и несколько радаров управления воздушным движением.
Общая численность экипажа составляет 5 680 человек, которые делятся на 3 200 человек корабельного состава и 2 480 человек авиакрыла. Он может нести до 90 летательных аппаратов, включая самолеты и вертолеты, управляемые четырьмя катапультами и четырьмя подъемниками, с ангаром под палубой.
На борту "Авраама Линкольна" находится 9-е авиакрыло, оснащенное истребителями F/A-18E/F Super Hornet, самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолетами раннего предупреждения E-2D Advanced Hawkeye и вертолетами MH-60.
USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)
Эскадренный миноносец USS Frank E. Petersen Jr. вошел в строй в мае 2022 года в качестве 71-го эсминца класса Arleigh Burke, в честь первого афроамериканского авиатора и генерала Корпуса морской пехоты. Корабль водоизмещением 8 373 тонны и длиной 155 метров оснащен четырьмя газовыми турбинами, позволяющими ему развивать скорость более 30 узлов.
Оснащенный боевой системой Aegis Baseline 9C2, он обладает передовыми возможностями противовоздушной и противоракетной обороны. Его вооружение включает 5-дюймовое орудие, 96 вертикальных пусковых ячеек для различных типов ракет (Standard, Tomahawk, ESSM и VL-ASROC), систему CIWS Phalanx, торпедные аппараты и возможность эксплуатации двух вертолетов SH-60.
USS Spruance (DDG-111)
Находящийся на вооружении с октября 2011 года, эскадренный миноносец USS Spruance отдает дань уважения адмиралу Второй мировой войны Рэймонду А. Спрюэнсу и действует из Сан-Диего, штат Калифорния.
Имея те же размеры, что и корабли-спутники (155 метров в длину и 8 373 тонны), этот эсминец класса Flight IIA оснащен системой Aegis с радаром AN/SPY-1D для слежения и управления огнем по нескольким целям.
В его арсенале - 5-дюймовое главное орудие, 96 ячеек вертикального пуска, восемь противокорабельных ракет Harpoon, торпеды и дополнительное легкое вооружение. Летная платформа позволяет использовать два противолодочных вертолета SH-60B, обеспечивая расширенные возможности ПЛО.
USS Michael Murphy (DDG-112)
Эсминец USS Michael Murphy, введенный в строй в 2012 году и базирующийся в Перл-Харборе, посвящен лейтенанту "морских котиков" Майклу П. Мерфи, который был посмертно награжден Медалью Почета после гибели в Афганистане во время операции "Красное крыло" в 2005 году.
Этот эсминец класса Flight IIA имеет стандартные характеристики своего класса: 155 метров в длину, газотурбинную силовую установку, способную развивать скорость более 30 узлов, и запас хода более 4400 морских миль. На нем установлена боевая система "Иджис" с возможностями противоракетной обороны.
Конфигурация вооружения повторяет конфигурацию других подлодок Flight IIA: 96 ячеек VLS, 5-дюймовая пушка, ракеты Harpoon, система Phalanx и полный комплекс для двух десантных вертолетов.
*Примечание: Предполагается, что в составе группы также будет находиться быстроходная ударная подводная лодка, однако ее принадлежность остается засекреченной, и на момент написания статьи ее присутствие не было подтверждено.
Дальность атаки при развертывании на Ближнем Востоке
Все три эсминца имеют одинаковое вооружение, поскольку принадлежат к классу Arleigh Burke Flight IIA, поэтому дальность их атаки идентична. Максимальная оперативная дальность в основном определяется их бортовыми ракетами в ячейках VLS Mk 41.
Самой дальнобойной системой является ракета Standard SM-6, которая в зависимости от источников достигает от 240 до 463 километров, хотя по некоторым оценкам до 400 километров в противокорабельном режиме. Эта многоцелевая ракета может поражать воздушные угрозы, крылатые ракеты и даже надводные цели, обеспечивая возможность поражения за горизонтом благодаря интеграции с внешними датчиками.
Крылатые ракеты "Томагавк" обладают самой большой дальностью удара по суше. Текущие версии Block IV имеют дальность около 1600 километров (около 1000 морских миль), а версии Block V сохраняют аналогичную дальность. Это оружие позволяет наносить точные удары по хорошо защищенным наземным целям с безопасного расстояния.
Для противокорабельной борьбы ракеты "Гарпун", установленные на этих эсминцах, имеют дальность действия около 130-240 км в зависимости от модификации Block II или Block II+ ER. 5-дюймовое орудие Mk 45 имеет эффективную дальность стрельбы около 24 километров и используется в основном для точечной обороны и огневой поддержки флота.
Дальность действия "Авраама Линкольна" ограничивается не его собственным вооружением, а авиакрылом. Истребители F/A-18E/F Super Hornet составляют его основной наступательный потенциал с боевым радиусом около 722 километров (390 морских миль) в конфигурации бомбовых и ракетных ударов класса "воздух-воздух", который может быть значительно увеличен за счет дозаправки в воздухе.
Вакуум в Тихом океане, концентрация в Персидском заливе
С уходом "Авраама Линкольна" из азиатских вод единственным американским авианосцем в Индо-Тихоокеанском регионе остается USS George Washington. Однако этот корабль в настоящее время проходит техническое обслуживание в Йокосуке (Япония), и его авиакрыло должно пройти сертификационную подготовку, прежде чем снова стать оперативным.
Вашингтон придерживается трехсторонней позиции в регионе: сдерживание с помощью видимого военного потенциала, сдерживание иранского влияния с помощью санкций и непрямых операций, а также гарантии безопасности региональным партнерам, таким как Израиль и страны Персидского залива.
Скорость передислокации, прервавшей запланированные операции в Тихом океане, говорит о том, что американские военные руководители считают приоритетной задачей укрепление потенциала реагирования на Ближнем Востоке. Сейчас, когда авианосец движется к водам, находящимся под юрисдикцией Центрального командования США, вопрос уже не в том, прибудет ли он, а в том, что он обнаружит, когда прибудет, и какие приказы получит от Дональда Трампа.