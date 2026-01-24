Неделю назад судно американского флота Abraham Lincoln пересекло Малаккский пролив. Об этом свидетельствуют записи морского слежения и фотографии, полученные от местных наблюдателей. Атомный авианосец прошел мимо Сингапура незадолго до полуночи в минувшее воскресенье с минимальными огнями в сопровождении эсминцев USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance и USS Michael Murphy.

Еще на прошлой неделе корабль действовал в Южно-Китайском море. Теперь он направляется в Индийский океан. Ни Пентагон, ни ВМС официально не подтвердили конечный пункт назначения, но навигационные данные указывают на это направление.

Это уже третий случай за год, когда ударная группа, дислоцированная в Индо-Тихоокеанском регионе, получает приказ перенацелиться в Персидский залив. Сам корабль Abraham Lincoln уже был перенаправлен во время своего развертывания в 2024 году, а авианосец Nimitz получил аналогичные указания в июне прошлого года.

USS Abraham Lincoln проходит Малакку в воскресенье 19 января 2026 года. Vessel Finder

Технические детали и характеристики флота

USS Abraham Lincoln (CVN-72)

USS Abraham Lincoln - атомный авианосец типа "Нимиц", входящий в состав ВМС США. Заложенный в 1982 году и введенный в эксплуатацию в ноябре 1989 года, этот военный корабль представляет собой одну из самых мощных военно-морских платформ в мире.

При водоизмещении 880 000 тонн и длине 332,8 метра "Линкольн" оснащен двумя ядерными реакторами Westinghouse A4W, которые обеспечивают ему неограниченную дальность плавания и скорость свыше 30 узлов (56 км/ч). Его силовая установка с двумя ядерными двигателями генерирует 260 000 лошадиных сил через четыре паровые турбины.

USS Abraham Lincoln 2019 (FILE IMAGE) Por U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis

Что касается оборонительного вооружения, то корабль оснащен пусковыми установками Sea Sparrow, противоракетными комплексами RAM RIM-116 и тремя системами CIWS Phalanx для точечной обороны. Кроме того, на нем установлены современные радары воздушного поиска AN/SPS-48E и AN/SPS-49, системы радиоэлектронной борьбы и несколько радаров управления воздушным движением.

Общая численность экипажа составляет 5 680 человек, которые делятся на 3 200 человек корабельного состава и 2 480 человек авиакрыла. Он может нести до 90 летательных аппаратов, включая самолеты и вертолеты, управляемые четырьмя катапультами и четырьмя подъемниками, с ангаром под палубой.

На борту "Авраама Линкольна" находится 9-е авиакрыло, оснащенное истребителями F/A-18E/F Super Hornet, самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолетами раннего предупреждения E-2D Advanced Hawkeye и вертолетами MH-60.

USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)

Эскадренный миноносец USS Frank E. Petersen Jr. вошел в строй в мае 2022 года в качестве 71-го эсминца класса Arleigh Burke, в честь первого афроамериканского авиатора и генерала Корпуса морской пехоты. Корабль водоизмещением 8 373 тонны и длиной 155 метров оснащен четырьмя газовыми турбинами, позволяющими ему развивать скорость более 30 узлов.

Эскадренный миноносец USS Frank E. Petersen Por Commander Naval Sea Systems Command/Huntington Ingalls Industries - https://www.navsea.navy.mil/Media/Images/igphoto/2002842520/, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113020443

Оснащенный боевой системой Aegis Baseline 9C2, он обладает передовыми возможностями противовоздушной и противоракетной обороны. Его вооружение включает 5-дюймовое орудие, 96 вертикальных пусковых ячеек для различных типов ракет (Standard, Tomahawk, ESSM и VL-ASROC), систему CIWS Phalanx, торпедные аппараты и возможность эксплуатации двух вертолетов SH-60.

USS Spruance (DDG-111)

Находящийся на вооружении с октября 2011 года, эскадренный миноносец USS Spruance отдает дань уважения адмиралу Второй мировой войны Рэймонду А. Спрюэнсу и действует из Сан-Диего, штат Калифорния.

Имея те же размеры, что и корабли-спутники (155 метров в длину и 8 373 тонны), этот эсминец класса Flight IIA оснащен системой Aegis с радаром AN/SPY-1D для слежения и управления огнем по нескольким целям.

Эсминец USS Spruance Por U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Will Gaskill - Esta imagen ha sido publicada por la Marina de Guerra de Estados Unidos con el número 160615-N-SU278-1089.E

В его арсенале - 5-дюймовое главное орудие, 96 ячеек вертикального пуска, восемь противокорабельных ракет Harpoon, торпеды и дополнительное легкое вооружение. Летная платформа позволяет использовать два противолодочных вертолета SH-60B, обеспечивая расширенные возможности ПЛО.

USS Michael Murphy (DDG-112)

Эсминец USS Michael Murphy, введенный в строй в 2012 году и базирующийся в Перл-Харборе, посвящен лейтенанту "морских котиков" Майклу П. Мерфи, который был посмертно награжден Медалью Почета после гибели в Афганистане во время операции "Красное крыло" в 2005 году.

Этот эсминец класса Flight IIA имеет стандартные характеристики своего класса: 155 метров в длину, газотурбинную силовую установку, способную развивать скорость более 30 узлов, и запас хода более 4400 морских миль. На нем установлена боевая система "Иджис" с возможностями противоракетной обороны.

MC2 Jon Dasbach http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=66c04523fbdddc98a5385314d2f5fd2cbd2f9933&t=2

Конфигурация вооружения повторяет конфигурацию других подлодок Flight IIA: 96 ячеек VLS, 5-дюймовая пушка, ракеты Harpoon, система Phalanx и полный комплекс для двух десантных вертолетов.

*Примечание: Предполагается, что в составе группы также будет находиться быстроходная ударная подводная лодка, однако ее принадлежность остается засекреченной, и на момент написания статьи ее присутствие не было подтверждено.

Дальность атаки при развертывании на Ближнем Востоке

Все три эсминца имеют одинаковое вооружение, поскольку принадлежат к классу Arleigh Burke Flight IIA, поэтому дальность их атаки идентична. Максимальная оперативная дальность в основном определяется их бортовыми ракетами в ячейках VLS Mk 41.

Самой дальнобойной системой является ракета Standard SM-6, которая в зависимости от источников достигает от 240 до 463 километров, хотя по некоторым оценкам до 400 километров в противокорабельном режиме. Эта многоцелевая ракета может поражать воздушные угрозы, крылатые ракеты и даже надводные цели, обеспечивая возможность поражения за горизонтом благодаря интеграции с внешними датчиками.

Ракета SM-6, запущенная с эсминца Por U.S. Navy photo - Esta imagen ha sido publicada por la Marina de Guerra de Estados Unidos

Крылатые ракеты "Томагавк" обладают самой большой дальностью удара по суше. Текущие версии Block IV имеют дальность около 1600 километров (около 1000 морских миль), а версии Block V сохраняют аналогичную дальность. Это оружие позволяет наносить точные удары по хорошо защищенным наземным целям с безопасного расстояния.

Ракета Wikipedia

Для противокорабельной борьбы ракеты "Гарпун", установленные на этих эсминцах, имеют дальность действия около 130-240 км в зависимости от модификации Block II или Block II+ ER. 5-дюймовое орудие Mk 45 имеет эффективную дальность стрельбы около 24 километров и используется в основном для точечной обороны и огневой поддержки флота.

Дальность действия "Авраама Линкольна" ограничивается не его собственным вооружением, а авиакрылом. Истребители F/A-18E/F Super Hornet составляют его основной наступательный потенциал с боевым радиусом около 722 километров (390 морских миль) в конфигурации бомбовых и ракетных ударов класса "воздух-воздух", который может быть значительно увеличен за счет дозаправки в воздухе.

Истребители F/A 18 Hornet на авианосце США. Marina de EE.UU. / Divulgación

Вакуум в Тихом океане, концентрация в Персидском заливе

С уходом "Авраама Линкольна" из азиатских вод единственным американским авианосцем в Индо-Тихоокеанском регионе остается USS George Washington. Однако этот корабль в настоящее время проходит техническое обслуживание в Йокосуке (Япония), и его авиакрыло должно пройти сертификационную подготовку, прежде чем снова стать оперативным.

Вашингтон придерживается трехсторонней позиции в регионе: сдерживание с помощью видимого военного потенциала, сдерживание иранского влияния с помощью санкций и непрямых операций, а также гарантии безопасности региональным партнерам, таким как Израиль и страны Персидского залива.

Скорость передислокации, прервавшей запланированные операции в Тихом океане, говорит о том, что американские военные руководители считают приоритетной задачей укрепление потенциала реагирования на Ближнем Востоке. Сейчас, когда авианосец движется к водам, находящимся под юрисдикцией Центрального командования США, вопрос уже не в том, прибудет ли он, а в том, что он обнаружит, когда прибудет, и какие приказы получит от Дональда Трампа.