Трамп: армада американских военных кораблей идёт к Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану направляется "армада американских военных кораблей", выразив надежду, что их не придется использовать.

Глава Белого дома вновь обратился к иранским властям с предостережением не подавлять силой протесты и не возобновлять ядерную программу.

В беседе с журналистами на борту самолета Air Force One по возвращении в США из Давоса Трамп заявил, что Соединенные Штаты направили в регион военные корабли, добавив при этом, что не желает эскалации.

"У нас есть военный флот, который движется в этом направлении. Возможно, нам не придется его использовать", - сказал Трамп.

Американские официальные лица сообщили, что авианосец "Авраам Линкольн" и несколько эсминцев, оснащенных управляемыми ракетами, как ожидается, прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе .

По данным Reuters, один из чиновников сообщил, что отправка дополнительных систем ПВО в регион все еще рассматривается.

Трамп неоднократно намекал на возможное вмешательство в ситуацию в Иране в связи с гибелью демонстрантов, но затем смягчил риторику, заявив, что помог остановить казни.

В четверг он напомнил об этом, подчеркнув, что Тегеран отменил 840 казней после его предупреждения.

"Я сказал им, что если они казнят этих людей, то получат удар сильнее, чем все предыдущие", - конкретизировал Трамп.

В пятницу цены на нефть выросли после повторения Трампом угрозы в адрес Ирана, вызвав опасения по поводу перебоев в поставках из-за возможных военных действий.

Нефть марки Brent подорожала до 64,41 доллара за баррель, а нефть марки WTI - до 59,69 доллара.

"Пальцы стражей революции лежат на спусковом крючке"

Командир Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур выступил с предупреждением в адрес США, заявив, что Тегеран "держит палец на спусковом крючке".

Пакпур предостерег США и Израиль от "просчетов", призвав обе стороны "извлечь уроки из опыта истории и того, что было усвоено во время навязанной нам 12-дневной войны", чтобы избежать "более болезненной участи".

"Мы готовы немедленно реализовать любые распоряжения и стратегии нашего верховного главнокомандующего", - говорится в заявлении.

Правозащитные организации обвиняют КСИР в "кровавых репрессиях" в ходе протестов. Корпус стражей внесен несколькими странами, включая США, Канаду и Австралию, в списки террористических организаций.

Пакпур принял командование КСИР в прошлом году после того, как предыдущий командующий Хоссейн Салами был убит во время 12-дневной войны с Израилем, унесшей жизни целого ряда иранских военных лидеров.

Начальник центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" Али Алиабади предупредил, что любое нападение сделает "все интересы, базы и центры влияния США" законными целями для вооруженных сил Ирана.

Гибель людей в ходе протестов в Иране

В среду иранские власти впервые назвали официальные данные о погибших в ходе протестов.

Гостелевидение сообщило о смерти 3 117 человек со ссылкой на Фонд по делам шахидов и ветеранов Ирана.

В отчете говорится, что 2 427 человек, включая сотрудников сил безопасности, были убиты "вооруженными террористическими группами".

Глава организации "Права человека в Иране" Махмуд Амири Могаддам подверг сомнению достоверность этих цифр, заявив, что данные, полученные изнутри страны, свидетельствуют о том, что истинное число погибших гораздо выше.

По оценкам организации, число погибших в настоящее время составляет не менее 3 428 человек.

Американская правозащитная организация HRANA заявляет, что она подтвердила более 4500 жертв, среди которых не менее 4250 протестующих. При этом еще тысячи случаев находятся на рассмотрении.

По меньшей мере 26 540 человек были арестованы, а государственное телевидение сообщило о более чем 200 дополнительных арестах в четверг в провинциях Керманшах и Исфахан.

Ядерное досье

Ожидается, что Иран представит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доклад о судьбе атомных объектов, подвергшихся американской бомбардировке, и ядерных материалов, которые, как предполагается, находились там, включая около 440 кг урана, обогащенного до 60%, чего, по оценкам МАГАТЭ, в случае дальнейшего обогащения может быть достаточно для создания двух атомных бомб.

МАГАТЭ не может проверить запасы высокообогащенного урана в Иране уже как минимум семь месяцев, хотя механизмы инспекции предусматривают ежемесячные проверки.

Вчера на церемонии создания "Совета мира" в Давосе Трамп заявил, что Иран выразил желание провести переговоры с Соединенными Штатами и Вашингтон готов к ним.

Трамп отметил, что в прошлом году США нанесли удар по иранским предприятиям по обогащению урана, чтобы помешать Тегерану создать ядерное оружие.

"Этого нельзя было допустить, - сказал Трамп. - Но Иран хочет говорить, и мы будем говорить".