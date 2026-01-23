Эксклюзив. Большинство европейских стран не могут присоединиться к "Совету мира" Трампа - Мицотакис

Большая часть Европы не может присоединиться к "Совету мира" Дональда Трампа, поскольку инициатива "выходит за рамки" мандата Совета Безопасности ООН. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

"Все согласны с тем, что то, о чем объявил Дональд Трамп, выходит далеко за рамки мандата Совета Безопасности ООН", - сказал Мицотакис на следующий день после участия в экстренном заседании Совета, посвященном трансатлантическим отношениям. "Я думаю, мы должны признать, что то, что было создано, - это то, к чему большинство европейских стран не могут присоединиться".

Высказывание главы правительства Греции прозвучали после того как в Давосе президент США официально запустил свою инициативу.

Проект основан на плане Трампа по прекращению огня в Газе из 20 пунктов, одобренном Советом Безопасности ООН. Однако этот план вышел далеко за рамки своего первоначального мандата. Его широко критикуют за создание структуры, параллельной ООН, наделение Трампа непропорционально большими полномочиями и приглашение России. Многие европейские союзники, включая Норвегию, Швецию и Францию, отказались от участия, а другие, такие как Италия, заявили, что пока не будут присоединяться.

Мицотакис сказал, что США должны участвовать в восстановлении Газы, но этот план должен быть "только для Газы" и "только на ограниченный период времени".

К инициативе Трампа присоединились менее 20 стран, что, по словам представителей американской администрации, гораздо меньше, чем ожидалось. Ранее предполагалось, что к "Совету мира" присоединятся около 35 государств. Венгрия и Болгария были единственными европейскими странами, принявшими приглашение.

Говоря о нынешней напряженности в отношениях с США по поводу Гренландии, Мицотакис выразил облегчение после того, как Трамп неожиданно отступил от своей угрозы захватить арктическую территорию, выбрав вместо этого долгосрочное соглашение по безопасности в Арктике, заключенное при посредничестве генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Трансатлантические отношения становятся все более сложными, и ими нужно управлять по-другому", - сказал он. "ЕС должен отстаивать свои собственные интересы".