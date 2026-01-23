Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Эксклюзив. Большинство европейских стран не могут присоединиться к "Совету мира" Трампа - Мицотакис

Премьер-министр Греции в программе "Европа сегодня"
Премьер-министр Греции в программе "Европа сегодня" Авторское право  Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Ελλάδας;
Авторское право Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Ελλάδας;
By Maïa de la Baume & Méabh Mc Mahon
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В интервью программе Euronews "Европа сегодня" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа по созданию "Совет мира". Мицотакис также выразил облегчение по поводу деэскалации напряженности в отношениях с США из-за в Гренландии.

Большая часть Европы не может присоединиться к "Совету мира" Дональда Трампа, поскольку инициатива "выходит за рамки" мандата Совета Безопасности ООН. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

"Все согласны с тем, что то, о чем объявил Дональд Трамп, выходит далеко за рамки мандата Совета Безопасности ООН", - сказал Мицотакис на следующий день после участия в экстренном заседании Совета, посвященном трансатлантическим отношениям. "Я думаю, мы должны признать, что то, что было создано, - это то, к чему большинство европейских стран не могут присоединиться".

Высказывание главы правительства Греции прозвучали после того как в Давосе президент США официально запустил свою инициативу.

Проект основан на плане Трампа по прекращению огня в Газе из 20 пунктов, одобренном Советом Безопасности ООН. Однако этот план вышел далеко за рамки своего первоначального мандата. Его широко критикуют за создание структуры, параллельной ООН, наделение Трампа непропорционально большими полномочиями и приглашение России. Многие европейские союзники, включая Норвегию, Швецию и Францию, отказались от участия, а другие, такие как Италия, заявили, что пока не будут присоединяться.

Мицотакис сказал, что США должны участвовать в восстановлении Газы, но этот план должен быть "только для Газы" и "только на ограниченный период времени".

К инициативе Трампа присоединились менее 20 стран, что, по словам представителей американской администрации, гораздо меньше, чем ожидалось. Ранее предполагалось, что к "Совету мира" присоединятся около 35 государств. Венгрия и Болгария были единственными европейскими странами, принявшими приглашение.

Говоря о нынешней напряженности в отношениях с США по поводу Гренландии, Мицотакис выразил облегчение после того, как Трамп неожиданно отступил от своей угрозы захватить арктическую территорию, выбрав вместо этого долгосрочное соглашение по безопасности в Арктике, заключенное при посредничестве генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Трансатлантические отношения становятся все более сложными, и ими нужно управлять по-другому", - сказал он. "ЕС должен отстаивать свои собственные интересы".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Лидеры ЕС требуют от Трампа уважения после "гренландского кризиса"

Фермеры столкнулись с полицией у Европарламента в Брюсселе

Фермеры из 27 стран ЕС протестуют и сталкиваются с полицией в Брюсселе из-за сделки ЕС и Меркосура