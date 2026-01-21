Зеленский: 4000 зданий в Киеве остаются без отопления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что около 4000 зданий в Киеве все еще остаются без отопления, а большая часть города отключена от электричества после российских ударов в начале недели.

"По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 зданий в Киеве все еще остаются без тепла и почти 60% столицы - без электричества", - заявил Зеленский после российских ударов по энергосистеме Украины в понедельник и вторник.

"Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму", - сообщил украинский президент.

Россия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре в Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Но нынешняя зима для украинцев становится особенно суровой: сотни российских беспилотников и ракет перегрузили систему противовоздушной обороны во время сильных морозов.

Люди греются возле своих домов во время отключения электричества в Киеве, 18 января 2026 года AP Photo

На прошлой неделе Зеленский объявил о "чрезвычайном положении" в энергетическом секторе страны, школы в Киеве остались закрытыми, уличное освещение потускнело.

Мэр Киева Виталий Кличко в среду заявил газете The Times о критической ситуации, а также сообщил, что январе из Киева уехали 600 тысяч жителей из-за блэкаутов.

Журналисты информационного агентства AFP в Киеве видели, как из-за перебоев в работе закрываются магазины и рестораны, не работают светофоры, а ночью в некоторых районах столицы отключается уличное освещение.

За последние 30 дней более 1000 украинцев были доставлены в больницы с обморожениями и переохлаждением, сообщили в министерстве здравоохранения, добавив, что ситуация может "стать угрожающей, если температура упадет или ухудшатся погодные условия".

Германия назвала зимние авиаудары России по энергетической инфраструктуре "военными преступлениями".

Зеленский неоднократно критиковал мэрию Киева, возглавляемую Виталием Кличко, бывшим чемпионом по боксу и политическим соперником, за то, что она не делает достаточно для восстановления.

"По сообщениям городских властей, задействованных ресурсов достаточно, но необходимо время. Я не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры и дополнительные ресурсы", - сказал Зеленский.

Кличко сказал, что коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление, водоснабжение и электричество, но повторяющиеся забастовки и морозы усложняют их работу.

Он также сказал, что ситуация "осложняется тем, что большинство этих зданий подключаются во второй раз после повреждения критической инфраструктуры 9 января".

Киевские власти установили сотни палаток по всему городу, где люди могут согреться и получить горячую еду и напитки.

Компания ДТЭК в среду днем сообщила, что восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры города после атаки, но ситуация с электроснабжением остается сложной., особенно в частях Днепровского и Деснянского районов. По данным ДТЭК, без света остаются 44 тысячи домов.

Люди укрываются на станции метро во время ночной ракетной и беспилотной атаки России в Киеве, 20 января 2026 года AP Photo

Кремль утверждает, что атакует только украинские военные объекты, и возлагает вину за продолжение войны на Киев за отказ принять "мирные" требования.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских военных чиновников в связи с атаками на энергосистему Украины.

Пj мнению суда, это военное преступление, поскольку оно было направлено на причинение вреда украинскому гражданскому населению.

По соображениям военного времени Киев не сообщает, какие энергетические объекты были повреждены или уничтожены в результате российских атак.

Между тем Кремль и Белый дом подтвердили, что в четверг в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которого будет сопровождать зять президента США Джаред Кушнер.

В посёлке Новая Адыгея в Республике Адыгея во время отражения атаки украинских беспилотников пострадали 11 человек, поврежден многоэтажный дом. Власти заявляют о взрыве в результате удара дрона, но эксперты и очевидцы говорят о попадании ракеты российской ПВО.