Литва обвинила ГРУ МО РФ в поджоге военных грузов для Украины

В пятницу прокуратура в Литве предъявила обвинения в терроризме шести иностранным гражданам в связи с неудачной попыткой поджога склада с военным оборудованием, предназначенным для Украины. Инцидент произошёл в 2024 году.

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В числе обвиняемых - граждане Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси, сказал прокурор Артурас Урбелис.

Прокуроры заявили, что у следствия есть "обоснованные подозрения" в том, что эти действия были совершены по указанию российской военной разведки ГРУ.

По словам литовских правоохранителей, целью нападения была компания TVC Solutions в городе Шяуляе, которая производит мобильные радиостанции для украинских вооружённых сил.

Совершить поджог пытались дважды. В первый раз прохожие заметили двух подозрительных людей и предотвратили преступление. Двое мужчин с паспортами Испании и Колумбии бежали в Ригу, но там их задержали в тот же день. Затем в Шяуляй прибыли граждане России и Беларуси и тоже попытались поджечь оборудование на территории предприятия. Ущерб от пожара был незначительный, а злоумышленников задержали, сообщили власти. Чтобы оценить повреждения, на следующий день в Литву из Кубы приехал ещё один российский гражданин, его тоже арестовали. Как и шестого - с колумбийским паспортом: он, как пишут СМИ, направлял средства другим фигурантам дела.

Всем шестерым, которые, как отмечают прокуроры, так или иначе связаны с Россией, предъявлены обвинения в финансировании террористической деятельности, попытке совершения террористического акта и участии в террористической группе. Последнее предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Под следствием находятся ещё четверо подозреваемых, в том числе колумбийский подданный, который ожидает экстрадиции в Литву. В отношении остальных трёх выданы международные ордера на арест.

Прокуроры связали это дело с нападениями в Чехии, включая попытки поджога автобусов, почтового отделения, торговых центров и кинотеатра в Праге.

Один из подозреваемых пытался поджечь склад бумаги в Румынии и объекты нефтегазовой инфраструктуры. Группа также может быть причастна к поджогам складов в Польше.