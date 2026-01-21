Исследование: в Европе и мире растет доля неверующих

Прихожане на мессе
Прихожане на мессе
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Ученые Pew Research Centre отметили, что все больше людей предпочитают не аффилировать себя с каким-либо религиозным течением. Таких - уже почти четверть населения Земли, утверждают они.

Население Европы меняется, а вместе с ним претерпевают изменения и религиозный ландшафт континента, сообщают эксперты центра Pew Research Centre.

Анализируя численность конфессий, представленных в регионе, они пришли к выводу, что доля христиан сокращается, но они по-прежнему остаются крупнейшей религиозной группой в Европе.

Подсчеты велись за период с 2010 по 2020 год. В это время, пишет Pew Research Centre, число людей, причисляющих себя к христианам, снизилось в Европе с 74% в структуре населения до 6%. "Примерно два человека из трех в Европе по-прежнему считают себя христианами. Но еще в 2010 году таких было трое из четырех", - объясняет Конрад Хакетт, старший демограф исследовательского центра Pew.

Свое христианское религиозное большинство потеряли Франция и Великобритания. Согласно исследованию, главным фактором снижения доли христиан стало религиозное отчуждение, когда люди, рожденные как христиане, с возрастом начинают идентифицировать себя как религиозно неаффилированные.

Так, за 10 отчетных лет доля тех, кто считает себя атеистом, в Европе выросла на 37%.

Численность последователей индуизма, иудаизма и более немногочисленных конфессий практически не изменилась, а вот буддистов стало меньше, отмечают авторы исследования.

В 2020 доля мусульман в Европе составляла 6% населения. Десятью годами ранее, в 2010-м, этот показатель был 5,3%, то есть рост составил менее процента. В абсолютных цифрах – в Европе (без Турции, но с Россией - прим.) живут около 753 миллионов человек, из которых число мусульман за десятилетие выросло с 39 до 45 миллионов

В Pew Research Centre напоминают, что Европа - регион со стареющим населением. Иудеи и христиане - группы с самым высоким медианным возрастом, 52 и 45 лет соответственно. А мусульмане - самая молодая религиозная группа, средний возраст в которой составляет 34 года.

Исследование Pew Research Centre опирается на данные, полученные в результате переписей и опросов. Однако методики не всегда сопоставимы. "В каждой стране Европы - свои особенности, - отмечает Хакетт. - Где-то религия учитывается при переписи населения, но в большинстве стран - нет".

