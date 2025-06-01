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Христиане отмечают 1700-летие со дня первого Вселенского собора

Патриарх Варфоломей I возглавляет службу в церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция, 18 апреля 2025 года.
Патриарх Варфоломей I возглавляет службу в церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция, 18 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Andreas Rogal и AP
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На Никейском соборе был сформулирован Символ веры, краткое изложение христианских догматов, и установлено время празднования Пасхи.

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Вселенский патриарх Варфоломей I возглавил в воскресенье литургию в Стамбуле, посвященную 1700-летию первого Вселенского собора в истории христианства.

Никейский собор (сейчас это город Изник в современной Турции) состоялся в 325 году. Эта дата остается важной для отношений христиан-католиков и православных.

Римский император Константин собрал в Никее более 300 епископов.

В ходе собора был сформулирован Символ веры - краткое изложение христианских догматов - и установлено время празднования Пасхи.

Вселенский патриарх Константинополя Варфоломей - "primus inter pares" (первый среди равных) среди патриархов Восточной православной церкви и ее духовный лидер.

Варфоломей, известный своими экуменическими, а также гуманитарными и экологическими усилиями, в начале недели встретился с папой римским Львом XIV в Апостольском дворце в Ватикане.

В ходе первой личной беседы патриарх Варфоломей и папа Лев подтвердили приверженность богословскому диалогу между католической и православной церквями, а также сотрудничеству в деле мира, защиты страждущих и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе Ватикана.

Видеомонтаж • Emma De Ruiter

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