Это важный шаг как для энергетической безопасности Украины, переживающей сильные холода и массированные атаки на ее энергетическую инфраструктуру со стороны РФ, так и для Польши как регионального центра распределения энергии в Центральной и Восточной Европе.

Технические возможности для прокачки газа возрастут почти на 20%.

Это стало возможным благодаря технической модернизации газоизмерительной станции Германовице, расположенной вблизи польско-украинской границы.

Безопасность поставок для Украины

"Решение о временном увеличении пропускной способности стало возможным после модернизации измерительной станции в Германовице, которая была завершена в декабре 2025 года, и положительным результатам технических испытаний", - рассказала Euronews пресс-секретарь компании GAZ-SYSTEM Агнешка Глосневская.

Кроме того, GAZ-SYSTEM приняла во внимание текущие технические и коммерческие условия эксплуатации национальной передающей сети и благоприятную рыночную ситуацию.

"Это часть последовательного стремления компании улучшить условия транспортировки газа и поддержать безопасность поставок для Украины", - подчеркнула представительница GAZ-SYSTEM.

Временное увеличение пропускной способности

"В период с февраля по конец апреля 2026 года общая пропускная способность в направлении Украины увеличится с 600 000 м³/ч до 720 000 м³/ч. Это временный шаг. Решение о постоянном увеличения пропускной способности будет зависеть от результатов рыночных процедур по оценке фактического и долгосрочного спроса на транспортировку газа", - сказала пресс-секретарь польской компании.

Польша - энергетический хаб Европы

Польша постоянно укрепляет свои позиции в качестве логистического и энергетического хаба, который может поддерживать не только собственную безопасность, но и энергобезопасность своих соседей.

Увеличение поставок газа в Украину вписывается в более широкий контекст усилий ЕС по диверсификации.

"Обеспечение устойчивого увеличения экспортных мощностей в направлении Украины потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это будет включать, в частности, расширение и модернизацию элементов национальной газотранспортной сети. Принятию соответствующих решений должна предшествовать оценка рентабельности таких инвестиций", - пояснила Глосневская в беседе с корреспондентом Euronews.

GAZ-SYSTEM последовательно реализует инфраструктурные проекты, такие как терминал для приема сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, плавучая регазификационная установка в Гданьском заливе и расширение национальной сети электропередачи.