Президент Болгарии уходит в отставку, собираясь претендовать на кресло премьер-министра

Президент Болгарии Румен Радев уходит после объявления о его уходе с поста президента Болгарии, София, Болгария, понедельник, 19 января 2026 г.
Президент Болгарии Румен Радев уходит после объявления о его уходе с поста президента Болгарии, София, Болгария, понедельник, 19 января 2026 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews
Опубликовано
Появление новой политической партии во главе с бывшим президентом Руменом Радевым может существенно изменить не только внутренние дела Болгарии, но и её внешнюю политику, отмечают аналитики, имея в виду его позицию по Украине, евро и коррупции.

Президент Болгарии объявил о своей отставке. Румен Радев занимает пост главы государства уже девять лет.

"Наша демократия не выживет, если мы оставим её в руках коррупционеров, дельцов и экстремистов", - заявил президент, добавив, что подаст официальное прошение об отставке во вторник.

Таким образом, отмечают аналитики, предположения о том, что Радев вступит в парламентскую гонку и будет претендовать на пост премьер-министра, подтвердились. Болгария - парламентская республика, управление страной находится в руках парламента, Совета министров и главы правительства.

Румен Радев заявил о намерении запустить новый политический проект всего за два месяца до внеочередных парламентских выборов в охваченной политическим кризисом стране.

"Мы уже являемся членами Шенгена и еврозоны. Возникают вопросы: почему достижение этих целей не принесло стабильности и удовлетворения? Почему болгары перестали голосовать? Почему они не полагаются на систему правосудия и не доверяют СМИ? Почему граждане дважды выходили на площади; почему в европейской Болгарии значительная часть людей чувствует себя бедно, а еще больше живут в условиях незащищенности", - задался вопросом Радев. Он обвинил в этом "конвейерную" модель управления, "которая имеет внешние признаки демократии, но функционирует через механизмы олигархии".

За время своего пребывания на посту президента, Румену Радеву пришлось назначить семь временных правительств из-за многолетнего политического кризиса и неспособности партий сформировать стабильное большинство.

Всего несколько недель назад страну потрясли крупнейшие с 1990-х годов акции протеста, первоначально вызванные несогласием с проектом бюджета, но затем переросшие в требования отставки и многое другое. В частности, уход из политики ключевых политических фигур, таких как бывший премьер-министр Бойко Борисов и Делян Пеевский, в отношении которого введены санкции в соответствии с "Законом Магнитского".

Появление новой политической партии во главе с бывшим президентом Руменом Радевым может существенно изменить не только внутренние дела Болгарии, но и её внешнюю политику, отмечают обозреватели.

Позиция Радева в отношении войны в Украине резко отличается от позиции предыдущих правительств. По этой причине аналитики и оппоненты часто называют его "пророссийским". В сегодняшней речи Радев также затронул этот вопрос, заявив: "Во имя своего политического будущего некоторые политики подвергают риску мирную жизнь болгар в условиях опасной войны вблизи наших границ и даже посягают на гражданский и этнический мир, который мы с вами будем сохранять, несмотря на провокации".

За несколько недель до перехода Болгарии на евро (1 января 2026 года), Румен Радев призвал провести референдум о принятии единой европейской валюты, но парламент отклонил его. "Окончательный разрыв между болгарами и политическим классом произошел после того, как Национальное собрание отказалось проводить референдум о дате введения единой европейской валюты. Представители народа отказали народу в праве выбора", - заявил сегодня Радев.

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии пройдут весной и станут седьмыми с 2021 года. Роль главы государства будет исполнять вице-президент Илияна Йотова.

