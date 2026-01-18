"Всюду пахнет кровью": брат и сестра рассказали о подавлении протестов в Иране

Иран вот уже несколько дней живет с заблокированной связью, и данные о погибших в результате подавления протестов собрать и проверить крайне сложно.

Базирующаяся в США независимая правозащитная организация HRANA сообщает, что число жертв превысило 3 тысячи. В приведенную статистику включены и 22 несовершеннолетних. О чуть большем числе погибших - 3428 - заявляет другая правозащитная группа Iran Human Rights, она работает в Норвегии.

Ранее от различных групп активистов звучали гораздо более высокие цифры. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также признал, что тысячи людей были убиты.

"Шурину разворотили лицо"

Семье наших собеседников, согласившихся поговорить с Euronews на условиях анонимности, относительно повезло - их близкому смогли оказать помощь.

"Речь идет о брате моей сестры, - рассказывает Архам, попросивший не показывать его лица и изменить голос. - Он выходил из своего магазина вместе с ребенком и попал под атаку".

Архам живет за границей, но его семья осталась в Иране. Мужчина рассказал, что мужу сестры "разворотили лицо", а ребенок пострадал от слезоточивого газа. Известно, что раненый был прооперирован, что дальше - пока неясно.

Тела на выкуп

Архам признается, что дает интервью "после большой дозы успокоительного". У него нет вестей от друга, попавшего под разгон демонстрантов в пригороде Тегерана. Родители мужчины искали его на месте столкновения, но, по их словам, "не нашли, а вокруг были лишь трупы и пахло кровью".

Сестра Архама рассказала, что проводит дни у больницы, где лечится ее муж. "Вчера на моих глазах там, прямо у входа, застрелили трех девушек-подростков", - рассказывает она. "В ответ на любой вопрос я просто плачу", - признается женщина.

Сообщается, что Тегеран требует от семей огромных сумм в обмен на передачу тел для захоронения. По словам Архам, он и многие другие из его окружения собирают деньги для помощи соседу, который хочет предать земле убитую в протестах дочь.