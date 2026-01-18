Чтобы не портить отношения с США? Бундесвер выводит войска из Гренландии

Сегодня рано утром из Берлина поступил приказ: разведывательная группа бундесвера покидает Гренландию в воскресенье. Об этом сообщает издание Bild.

15 солдат покинули арктический остров гражданским рейсом в Копенгаген. В воскресенье появились слухи, что солдаты останутся здесь надолго. Официального объявления не было.

Spiegel со ссылкой на Reuters пишет, что представитель заявил, что миссия не была отменена, а разведка была завершена в соответствии с приказом. Позже на волне публикаций представитель Бундесвера выступил с заявлением, что немецкие военные выполнили свою задачу в рамках миссии в Гренландии. При этом Bild отмечает, что в Гренландии были запланированы еще несколько мероприятий с участием немецкого контингента, и они были отменены из-за поспешного отъезда солдат ФРГ.

Команда бундесвера находилась в Нууке с вечера пятницы. В учениях также принимали участие солдаты из других европейских стран. Их задача - повысить безопасность Гренландии. США были приглашены принять участие в учениях, но не сделали этого.

В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил в субботу ввести 10-процентные пошлины для стран-участниц. С 1 июня они вырастут до 25 %. Это будет действовать до тех пор, пока не "будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии".