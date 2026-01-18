Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Чтобы не портить отношения с США? Бундесвер выводит войска из Гренландии

Страх перед тарифами Трампа? Бундесвер выводит войска из Гренландии
Страх перед тарифами Трампа? Бундесвер выводит войска из Гренландии
Из страха перед пошлинами Трампа? 15 солдат бундесвера все-таки покидают Гренландию. Что известно на данный момент?

Сегодня рано утром из Берлина поступил приказ: разведывательная группа бундесвера покидает Гренландию в воскресенье. Об этом сообщает издание Bild.

15 солдат покинули арктический остров гражданским рейсом в Копенгаген. В воскресенье появились слухи, что солдаты останутся здесь надолго. Официального объявления не было.

Spiegel со ссылкой на Reuters пишет, что представитель заявил, что миссия не была отменена, а разведка была завершена в соответствии с приказом. Позже на волне публикаций представитель Бундесвера выступил с заявлением, что немецкие военные выполнили свою задачу в рамках миссии в Гренландии. При этом Bild отмечает, что в Гренландии были запланированы еще несколько мероприятий с участием немецкого контингента, и они были отменены из-за поспешного отъезда солдат ФРГ.

Команда бундесвера находилась в Нууке с вечера пятницы. В учениях также принимали участие солдаты из других европейских стран. Их задача - повысить безопасность Гренландии. США были приглашены принять участие в учениях, но не сделали этого.

В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил в субботу ввести 10-процентные пошлины для стран-участниц. С 1 июня они вырастут до 25 %. Это будет действовать до тех пор, пока не "будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии".

Сколько стоит Гренландия? Европейские страны заплатят за сопротивление Белому дому

Гренландия и НАТО обещают усилить безопасность Арктики после угроз Трампа

Гренландия - один из новых рубежей в гонке за полезными ископаемыми