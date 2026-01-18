Все громче звучат призывы к Европейскому союзу использовать свою "торговую базуку" против Соединенных Штатов после того, как президент Трамп заявил, что введет новые тарифы против Дании и ее европейских союзников, пока они не согласятся продать Гренландию, что стало беспрецедентной эскалацией.

Европейские лидеры координируют свои дальнейшие действия после того, как администрация Трампа пригрозила ввести новые 10-процентные пошлины на все товары из восьми европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, и предположила, что могут последовать новые ответные меры, пока не будет достигнута сделка по "полной и окончательной покупке Гренландии".

Гренландия - полуавтономная территория, принадлежащая Королевству Дания.

В воскресенье восемь стран во главе с Данией, Швецией, Финляндией, Францией, Германией, Нидерландами и Великобританией в совместном заявлении заявили, что "тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают опасную нисходящую спираль".

Они также подтвердили свою "полную солидарность" с Данией и удвоили свои усилия по укреплению безопасности в Арктике, заявив, что совместная разведывательная миссия европейских сил, которая вызвала гнев Белого дома, "не представляет угрозы ни для кого".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая не участвовала в совместной миссии в Арктике и осталась в стороне от обсуждения Гренландии, заявила журналистам в воскресенье, что угроза Трампа о введении тарифов является "ошибкой" и предполагает, что речь идет о недопонимании в НАТО, членами которого являются Вашингтон и Копенгаген.

Мелони сказала, что в воскресенье она разговаривала с президентом США по телефону.

Тем не менее послы ЕС готовятся провести внеочередную встречу в воскресенье, и все чаще звучат призывы к ЕС применить свой главный инструмент принуждения против США, если Белый дом осуществит свою угрозу ввести новые пошлины с 1 февраля.

По словам источника, близкого к Елисейскому дворцу, президент Франции Эммануэль Макрон намерен попросить ЕС использовать все доступные инструменты, включая инструмент блока по борьбе с принуждением, в ответ на то, что Париж считает неприемлемой угрозой со стороны США.

Инструмент против принуждения, принятый в 2023 году для борьбы с политическим шантажом через торговлю, позволит ЕС ограничивать участие третьих стран в тендерах на государственные закупки, ограничивать торговые лицензии и закрывать доступ к единому рынку.

Этот инструмент никогда не использовался, и, хотя он серьезно ударит по услугам и товарам США, это может иметь и геополитические последствия.

Европейцы меняют тон после провала стратегии умиротворения

Последняя размолвка ставит под сомнение европейскую стратегию умиротворения в отношении Трампа, которой до сих пор руководствовались Комиссия ЕС и 27 стран-членов.

Летом прошлого года ЕС и США подписали соглашение, согласно которому пошлины на европейские товары были увеличены втрое - до 15 %, а на американские промышленные товары тарифы были снижены до нуля.

Комиссию обвинили в том, что она увековечила момент "унижения Европы", а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, который является одним из самых влиятельных голосов в европейских дипломатических кругах, заявил, что ЕС в результате оказался слабее.

В то время Брюссель заявил, что сделка, предусматривающая значительные уступки в пользу Вашингтона, - это цена, которую приходится платить за участие США в делах Украины и глобальную стабильность. Председатель Комиссии фон дер Ляйен заявила, что сделка, даже если она и подверглась осуждению, обеспечила столь необходимую ясность для бизнеса и помогла ослабить трансатлантическую напряженность.

Последняя угроза Трампа показывает, что сделка мало что дала, и предполагает, что европейцам придется рассмотреть возможность ответных мер после того, как они отдали предпочтение политике деэскалации. И теперь тон меняется.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, близкий союзник Дании, заявил в субботу, что блок не позволит себя "шантажировать", сделав одно из самых резких заявлений на сегодняшний день. Француз Макрон заявил, что ЕС не будет запуган угрозами.

Воинственный язык вокруг Гренландии также объединил все основные проевропейские политические силы в Европарламенте, подчеркнув серьезность момента.

Европейская народная партия, консервативная группа, доминирующая в парламенте, социалисты и либералы из Renew договорились, что будут отказываться от реализации сделки между США и ЕС, снижающей тарифы на американские промышленные товары, пока Трамп не изменит курс.

Бывшие комиссары ЕС Паоло Джентилони и Сесилия Мальмстрем, стоявшая у истоков антипринудительного инструмента в бытность свою главой торгового ведомства при первой комиссии фон дер Ляйен, заявили, что ЕС должен принять контрмеры следующим.

"Эта постоянная угроза тарифов становится смешной. Европе пора встать на ноги. Существуют ответные меры, в том числе инструмент антипринуждения. Гренландия не продается", - написала она в социальной сети X.