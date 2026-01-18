AFCON: на горизонте финал. Бронза уже у Нигерии

Внимание болельщиков было приковано к Касабланке, где прошел матч за третье место между Египтом и Нигерией. Нигерийские "Супер Иглз" одержали победу над "Фараонами" и вышли на подиум с бронзой.

Болельщики "Орлов" вспоминают о драматическом повороте в игре. "Мы должны были выиграть этот матч, но не смогли, так как нам не засчитали гол. Гол был очевиден, но его не учли. Что ж, это лишь доказывает, насколько мы сильны - смогли идти дальше и победить в серии пенальти", - взволнованно рассказывает молодой человек.

Одна из самых ярких тенденций AFCON 2025 - в том, что всех четырех полуфиналистов - Марокко, Сенегал, Египет и Нигерию- подготовили тренеры национальных сборных. Их высокий уровень подтвердил глава департамента глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер. Он посетил Техническую исследовательскую группу AFCON 2025, где эксперты анализируют данные, тактику и тенденции, возникающие в ходе матчей. "Я был впечатлен уровнем тренеров, - признался Венгер. - Это показывает, что отставания больше нет , что информация в современном спорте распространяется очень быстро".

Марокко - Сенегал: кто поднимет кубок?

Финал 35-го розыгрыша Кубка африканских наций состоится 18 января. Команды рассудит суданская бригада арбитров во главе с Махмудом Исмаилом. Место решающей игры – стадион "Принц Мула Абдулла", вмещающий без малого 70 тысяч зрителей.

AFCON - это не только праздник футбола, в дни турнира в городах Марокко как никогда активна социальная и культурная жизнь.

В Рабате, например, художница и основательница галереи Мирим Химмич стремится использовать приток гостей, чтобы привлечь внимание к экспозициям в своем арт-простарнстве. Там представлены марокканские, африканские и зарубежные художники, которые говорят об общих для людей эмоциях - и так перекликаются с тем, что происходит на футбольном поле.

Одна из ярких работ, представленных в галерее, принадлежит Джихан Хассвайне. Мастер исследует "ауру людей и стран" с помощью ярких композиций. Бабочки в работах Хассвайне окрашены в цвета национальных флагов, символизируя движение, трансформацию и разнообразие африканской игры.