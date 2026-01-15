Частично автономное вождение может появиться в Европе уже в этом году, а более продвинутые беспилотные автомобили могут появиться на континенте уже в следующем году, сообщил в интервью Euronews Next вице-президент автомобильного подразделения Nvidia Али Кани.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Лидер в области чипов и гигант искусственного интеллекта (ИИ) на прошлой неделе сообщил, что вместо того чтобы строить собственный автомобиль, компания разработала программное обеспечение, которое обеспечивает интеллектуальный слой для автономии и которое компании роботакси могут покупать и развивать.

ИИ становится ключевым ускорителем технологий автономного вождения и может снизить их стоимость. Однако Европа находится на критическом этапе в определении того, как и когда беспилотные автомобили будут передвигаться по ее улицам, и, возможно, потребуются изменения инфраструктуры.

«Нам нужно двигаться так быстро, как позволяют правила, и, как мне кажется, они начинают смягчаться», сказал Кани.

«По моим оценкам, в Европе это может произойти к концу этого года», сказал он, имея в виду уровень 2+, при котором водитель по-прежнему отвечает за контроль дорожной обстановки, а автомобиль может сам рулить, тормозить и ускоряться.

Что касается уровня 4, при котором автомобиль работает полностью автономно при определенных условиях и человеку не нужно быть готовым вмешаться, он может появиться в 2027 году, добавил Кани.

Испытания уже объявляются в крупных европейских городах, включая Лондон, хотя сроки полного регуляторного одобрения зависят от того, насколько хорошо системы покажут себя в реальных условиях.

Европа сейчас повсеместно допускает системы уровня 2 и уже одобрила уровень 3 для контролируемых условий. Но это не обходится без сложностей.

На этой неделе сообщалось, что Mercedes-Benz приостанавливает Drive Pilot, условно автоматизированную функцию вождения в режиме «eyes off», которая была доступна в Европе и США, по данным немецкого издания Handelsblatt.

Nvidia на прошлой неделе объявила, что будет использовать свою новую технологию в новом альянсе роботакси между Lucid, Uber и Nuro.

Тем временем Mercedes-Benz, которая также сотрудничает с Nvidia, заявила, что запустит в США в этом квартале новую продвинутую систему помощи водителю, которая позволит автомобилям работать автономно под присмотром водителя. Основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг сказал, что эта технология Mercedes-Benz появится в Европе и Азии во втором квартале этого года.

Безопасность прежде всего

Одним из крупнейших препятствий для развертывания автономных автомобилей в Европе являются различия в регулировании между странами.

Но технологии Nvidia позволяют гибко учитывать разные нормы: базовая сквозная модель едина по всему миру, а основанный на правилах защитный стек настраивается под требования вождения каждой страны.

Кани сказал, что у компании иная философия, чем у конкурентов, и это ключ к безопасности.

«Некоторые другие игроки говорят, что хотят убедиться: мы ездим лучше человека.

Мы не строим систему так. Мы думаем о том, как спроектировать ее так, чтобы она никогда не становилась причиной аварии», сказал он.

Этого Nvidia добивается прежде всего применением разнообразных наборов датчиков, так что если одна камера не работает, есть другие сенсоры.

Во-вторых, одновременно запускаются два стека: сквозная модель ИИ и отдельный защитный стек, который выступает своего рода хранителем. Под стеком понимается линейная структура данных, которая хранит и управляет данными.

«Основа в том, что одновременно работают две части, и защитный стек следит за тем, чтобы вы никогда не ошиблись. Это означает, что мы не полагаемся на одну лишь модель ИИ. В систему встроен Safety Guard», сказал Кани.

Программное обеспечение Nvidia Drive AV недавно получило пятизвездочный рейтинг безопасности от Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) на модели Mercedes-Benz CLA, что является заметным достижением для дебютного серийного стека автономного вождения.

Долгий путь

По словам топ-менеджера Nvidia, через 5-10 лет одной из главных задач станут «сценарии длинного хвоста», то есть неожиданные ситуации, с которыми системы ранее не сталкивались.

Такой инцидент произошел в декабре, когда сервис роботакси Waymo был приостановлен на несколько часов: автомобили испытывали трудности с распознаванием неисправных светофоров на фоне отключения электроэнергии в Сан-Франциско. Находившиеся в беспилотных машинах люди затем оказались на затемненных перекрестках.

Возможный инцидент в будущем может произойти на загородных дорогах Европы. Кани признал, что мало знает о дорожной инфраструктуре континента, но сказал, что, по его мнению, серьезная перестройка европейских дорог для автономных автомобилей не потребуется, хотя изменения могут понадобиться в более сельских районах.

Кани сказал, что хотя технологии Nvidia могут адаптироваться к существующим условиям на дорогах, он предположил, что автономным автомобилям может быть сложнее остановиться на узких загородных дорогах, поскольку там нет обочины.

«Если так и есть, что на этих загородных дорогах действительно негде остановиться на обочине, вам придется остановиться прямо на полосе. Это небезопасно, потому что может подъехать другой автомобиль», сказал Кани.

Но несмотря на такие потенциальные сценарии, у автономного вождения есть много причин для оптимизма.

Кани сказал, что беспилотные автомобили делают дороги безопаснее, поскольку исключают человеческие ошибки и усталость за рулем. Кроме того, такие автомобили могут изменить городское планирование и то, как мы управляем своим временем.

По его словам, автономный автомобиль может высадить вас, вернуться домой, а затем забрать, когда потребуется, фактически избавив от необходимости в парковках и освободив пространство для других нужд общества, например для жилья.

«Город можно перепроектировать так, чтобы людям было больше места для жизни, а парковки располагались подальше», сказал Кани.

Лично его больше всего вдохновляет то, чем он сможет заниматься по дороге на работу. Он сказал, что у него есть второй дом в часе сорока минутах езды от офиса Nvidia.

С автономным автомобилем, по его словам, он сможет работать в машине, в том числе в дальних поездках, а также ехать ночью, спать в пути и прибывать к месту назначения утром.

«Мне кажется, мы могли бы делать столько всего со своим временем, будь у нас это [автономное вождение], и я бы очень этого хотел», сказал он.

«Так что я жду того момента, когда мы к этому придем».