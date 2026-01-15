Газа вступает во вторую фазу мирного плана - спецпосланник Трампа

Город Газа, 14 января 2026 года
Город Газа, 14 января 2026 года
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
В рамках второго этапа мирного плана предусматривается создание переходной технократической администрации Газы, разоружение ХАМАС и других формирований, а также переход к восстановительным работам.

Соединенные Штаты объявили о переходе ко второй фазе плана прекращения огня в секторе Газа, разработанного при посредничестве Вашингтона.

В сообщении, размещенном в социальной сети Х, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф указал, что на этом этапе предусматривается создание переходной технократической администрации Газы, разоружение ХАМАС и других формирований, а также переход к восстановительным работам.

О том, кто будет входить в переходную палестинскую администрацию в Газе Уиткофф не сообщил.

"США ожидают от ХАМАС полного выполнения своих обязательств, включая немедленное возвращение тела последнего погибшего заложника. Невыполнение этого требования повлечет за собой серьезные последствия", - предупредил Уиткофф.

Город Газа, 14 января 2026 года

Посредники соглашения о прекращении огня - Египет, Турция и Катар - приветствовали создание палестинского комитета, который должен взять на себя управление повседневной жизнью в секторе Газа и заявили, что его возглавит Али Шаат. "Это важное событие для улучшения гуманитарной ситуации в Газе", - говорится в совместном заявлении.

Уроженец Газы занимал пост заместителя министра транспорта в Палестинской автономии. Сообщается, что Шаат является экспертом в области экономического развития и реконструкции.

Перемирие вступило в силу в октябре. В соответствии с первым этапом соглашения ХАМАС освободил заложников и возвратил тела 27 из 28 погибших в обмен на сотни палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Президент США Дональд Трамп, 13 января 2026 года.

По оценкам Организации Объединенных Наций, восстановление сектора Газа обойдется порядка 70 миллиардов долларов. Этот процесс, как ожидается, займет годы.

Дополнительные источники • AP, AFP

