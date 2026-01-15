Газа вступает во вторую фазу мирного плана - спецпосланник Трампа

В рамках второго этапа мирного плана предусматривается создание переходной технократической администрации Газы, разоружение ХАМАС и других формирований, а также переход к восстановительным работам.
Соединенные Штаты объявили о переходе ко второй фазе плана прекращения огня в секторе Газа, разработанного при посредничестве Вашингтона.
В сообщении, размещенном в социальной сети Х, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф указал, что на этом этапе предусматривается создание переходной технократической администрации Газы, разоружение ХАМАС и других формирований, а также переход к восстановительным работам.
О том, кто будет входить в переходную палестинскую администрацию в Газе Уиткофф не сообщил.
"США ожидают от ХАМАС полного выполнения своих обязательств, включая немедленное возвращение тела последнего погибшего заложника. Невыполнение этого требования повлечет за собой серьезные последствия", - предупредил Уиткофф.
Посредники соглашения о прекращении огня - Египет, Турция и Катар - приветствовали создание палестинского комитета, который должен взять на себя управление повседневной жизнью в секторе Газа и заявили, что его возглавит Али Шаат. "Это важное событие для улучшения гуманитарной ситуации в Газе", - говорится в совместном заявлении.
Уроженец Газы занимал пост заместителя министра транспорта в Палестинской автономии. Сообщается, что Шаат является экспертом в области экономического развития и реконструкции.
Перемирие вступило в силу в октябре. В соответствии с первым этапом соглашения ХАМАС освободил заложников и возвратил тела 27 из 28 погибших в обмен на сотни палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах.
По оценкам Организации Объединенных Наций, восстановление сектора Газа обойдется порядка 70 миллиардов долларов. Этот процесс, как ожидается, займет годы.