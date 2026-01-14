Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Акции протеста против ICE: слезоточивый газ в Миннеаполисе

Акции протеста в США
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Министерство внутренней безопасности обещает направить в штат Миннесота еще около 2000 агентов ICE.

В Миннеаполисе очередная демонстрация активистов переросла в столкновения с полицией с сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиция США ICE, которые проводят рейды против нелегальных мигрантов по приказу Белого дома.

Митинги усилились после смерти местной жительница Рене Гуд, в которую выстрелил сотрудник ICE, когда она находилась за рулем автомобиля. Власти обвиняют ее в намерении совершить наезд. Демонстрации также проходят в других штатах.

По меньшей мере пять прокуроров подали в отставку на фоне споров о том, как Министерство юстиции США ведет расследование о гибели женщины. Представитель ведомства заявил в среду, что нет оснований для уголовного расследования по делу о нарушении гражданских прав.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что с начала декабря в Миннесоте были арестованы 2000 человек в ходе рейдов и обещает направить в этот штат еще около 2000 агентов ICE.

Власти Миннесоты обратились в суд. В иске утверждается, что Министерство внутренней безопасности нарушает Первую поправку и другие конституционные гарантии, уделяя особое внимание штату, который поддерживает демократов и приветствует иммигрантов.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет "радикальных левых" в провокациях и встала на защиту сотрудника ICE, который застрелил Рене Гуд, заявив, он действовал в целях самообороны.

