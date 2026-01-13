В Чёрном море дроны атаковали греческие танкеры

Два греческих танкера были атакованы беспилотниками у нефтяных причалов Южной Озереевки под Новороссийском.

Суда Delta Harmony и Matilda собирались погрузить казахскую нефть: в Южную Озереевку ведёт трубопровод «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК).

Matilda была атакована двумя беспилотниками, на палубе возник пожар, но экипаж быстро потушил его, а повреждения оказались незначительными. Танкер в это время шёл в балласте — без груза на борту.

КТК, среди прочего, транспортирует нефть с крупнейших месторождений Казахстана — Карачаганакского и Тенгизского. В Казахстане с большой обеспокоенностью следят за происходящим в Чёрном море: Южная Озереевка — единственный пункт выхода казахской нефти на торговые пути в мировом океане.

В начале декабря прошлого года Южная Озереевка уже подвергалась атаке дронов, но морских: было временно выведено из строя одно из выносных причальных устройств, с помощью которых нефть и закачивают в танкеры.