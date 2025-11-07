Совет Безопасности ООН снял санкции с временного президента Сирии

Аш-Шараа - президент Сирии на переходный период, больше не под санкциями. Соответствующую резолюцию принял Совебез ООН. Представители Франции, Великобритании и России назвали решение важным шагом на пути к экономическому восстановлению Сирии.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой из санкционного перечня в отношении ИГИЛ и "Аль-Каиды" исключается временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа.

Уже на следующей неделе аш-Шараа планирует совершить свой первый визит в Вашингтон и встретиться американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается что они подпишут соглашение о присоединении Сирии к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Аш-Шараа был главой исламистского ополчения "Хайят Тахрир аш-Шам", которое возглавило повстанцев, свергнувших президента Башара Асада в декабре прошлого года.

Группировка попала под санкции в мае 2014 года. Однако, как сообщается, наблюдатели ООН не выявили активных связей между "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Аль-Каидой".

Представители Великобритании, Франции, и России назвали решение Совбеза ООН важным шагом на пути к экономическому восстановлению Сирии.

В январе Аш-Шараа был объявлен лидером Сирии на переходный период. В октябре, спустя несколько дней после парламентских выборов в Сирии, аш-Шараа посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

