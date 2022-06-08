Владимир Зеленский хочет победы на поле боя

Жилые кварталы Северодонецка перешли под полный контроль российских сил. Об этом заявили в Минобороны России. Глава Луганской области Сергей Гайдай утверждает,что россияне ведут попытки захватить город, а также перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Тем не менее, по словам украинского чиновника, областной центр всё ещё не взят.

По данным AFP со ссылкой на адвоката владельца северодонецкого завода "Азот", на территории промзоны укрываются 800 мирных жителей, в том числе 200 сотрудников предприятия.

Владимир Зеленский отметил, что в мире наблюдается "усталость от войны", он также указал на невозможность продвижения украинских подразделений, пока у России есть техническое превосходство над ВСУ.

Согласно Associated Press, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал Тель-Авив поставить Киеву систему ПВО "Железный купол".

Конечно, победа должна быть прежде всего достигнута на поле боя, важно добиться стабильной обстановки на фронте, чтобы мы могли прочно удерживать наши позиции, а наша военная мощь, наше боевое оснащение не уступали российской армии. Владимир Зеленский Президент Украины

Тем временем на Западе раскритиковали резкое высказывание Дмитрия Медведева о ненависти к неназванным врагам России:

Глава МИД Италии Луиджи ди Майоназвал это угрозой тем, кто "настойчиво требует мира".

Сергей Лавров прибыл в Анкару для переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Как ожидается, министры обсудят создание коридоров для вывоза украинского зерна, а также перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева.

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