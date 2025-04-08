В Мьянме растет числе жертв разрушительного землетрясения

По меньшей мере 3600 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме. Поисково-спасательные работы в зонах бедствия продолжаются.
В Мьянме местные спасатели и их коллеги из других стран продолжают разбирать завалы после сильного землетрясения. Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме 28 марта.
Согласно заявлению правящих военных, жертвами стихии стали по меньшей мере 3600 человек. Более пяти тысяч человек получили ранения, 160 числятся пропавшими без вести. Разрушены сотни домов, дороги и мосты. Повреждена инфраструктура.
Многим людям приходится ночевать на улице. Между тем, согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе на страну могут обрушиться кратковременные ливни и грозы.
В Мьянме вот уже несколько лет идет гражданская война, что усугубляет последствия землетрясения. В стране не прекращаются боевые действия, несмотря на объявленное хунтой и повстанческими группировками временное прекращение огня.