В Мьянме растет числе жертв разрушительного землетрясения

By Euronews

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В Мьянме местные спасатели и их коллеги из других стран продолжают разбирать завалы после сильного землетрясения. Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме 28 марта.

Нейпьидо, Мьянма. 7 апреля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Согласно заявлению правящих военных, жертвами стихии стали по меньшей мере 3600 человек. Более пяти тысяч человек получили ранения, 160 числятся пропавшими без вести. Разрушены сотни домов, дороги и мосты. Повреждена инфраструктура.

Многим людям приходится ночевать на улице. Между тем, согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе на страну могут обрушиться кратковременные ливни и грозы.

В Мьянме вот уже несколько лет идет гражданская война, что усугубляет последствия землетрясения. В стране не прекращаются боевые действия, несмотря на объявленное хунтой и повстанческими группировками временное прекращение огня.