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Два главных послания звучали во всех выступлениях лидеров стран Центральной Азии на первом саммите с ЕС в Самарканде.

Один из них заключался в том, что они в очередной раз продемонстрировали, что регион достиг стабильности, добрососедских отношений и гармоничного подхода к дальнейшему развитию. И что Европейский союз признал это, разговаривая с ними как с блоком, что придало им больший вес на международной арене.

Крупнейшая экономика региона, Казахстан, возлагает большие надежды на дальнейшие шаги, поскольку страна прекрасно осознает свою важность для Евросоюза.

13% всего импорта нефти и газа в ЕС приходится на Казахстан, а инвестиции из европейского блока составляют 43% всех иностранных инвестиций в крупнейшей центральноазиатской стране.

В беседе с Euronews заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин отметил, что саммит в Самарканде дал возможность показать, что регион Центральной Азии стабилен и может внести равный вклад в стратегические отношения с Европой.

Центральную Азию теперь воспринимают как единое целое Серик Жумангарин заместитель премьер-министра Казахстана

"Главный вывод для нас заключается в том, что, в принципе, Центральную Азию теперь воспринимают как единое целое, - сказал Жумангарин. - Центральная Азия - это не только надежный мост между Китаем, Юго-Восточной Азией и Европой, но и надежный поставщик необходимых материалов. Речь идет обо всем - от урана, нефти и газа до критических материалов, продуктов питания, пшеницы".

Второй важный сигнал заключается в том, что лидеры стран Центральной Азии охотно принимают все формы сотрудничества, предложенные им европейскими лидерами на саммите, потому что видят в этом путь к дальнейшему развитию.

Именно поэтому они потратили много времени и усилий в Самарканде, чтобы представить новые проекты, программы и инициативы, которые могли бы выиграть от сотрудничества с европейскими институтами, финансовыми организациями и частными инвесторами из всех стран-членов ЕС.