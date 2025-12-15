Соцопрос показал, что большинство украинцев доверяют Зеленскому и отвергают "мирный план" Кремля

Большинство украинцев (63%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. При этом только 9% украинцев ожидают, что война закончится к началу 2026 года, а еще 14% - что она закончится по крайней мере в первой половине 2026 года.

61% опрошенных доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, 32% заявили, что не доверяют ему.

Только 9% украинцев хотят, чтобы выборы прошли как можно скорее, даже до окончания военных действий.

Опрос также показал, что украинцы отвергают так называемый мирный план, продвигаемый Россией: 75% опрошенных заявили, что он абсолютно неприемлем.

Предложение, на котором настаивает Кремль, не содержит конкретных гарантий безопасности, подразумевает вывод ВСУ из Донбасса и значительные ограничения для украинской армии; США и Европа снимают все санкции против России; русский язык получает официальный статус; Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, и Запад больше не может поставлять оружие Украине; Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одним из гарантов безопасности; Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них; Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. 16% опрошенных заявили, что согласны с таким предложением.

72% украинцев готовы одобрить мирный план, по которому Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, включающие в себя стабильные поставки оружия и денег , а также закрытие украинского неба от российских атак; нынешняя линия фронта заморожена, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально не признают этого; Украина движется к вступлению в ЕС; санкции против России остаются в силе до тех пор, пока не будет установлен стабильный мир и не исчезнет угроза повторного нападения со стороны России.

По данным соцопроса, 49% украинцев доверяют ЕС и 23% - не доверяют.

С декабря 2024 года по декабрь 2025 года доверие к США снизилось с 41% до 21%, а к НАТО - с 43% до 34%.