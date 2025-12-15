Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Соцопрос показал, что большинство украинцев доверяют Зеленскому и отвергают "мирный план" Кремля

Мемориал павшим украинским солдатам в Киев, 10 декабря 2025 года
Мемориал павшим украинским солдатам в Киев, 10 декабря 2025 года Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Украинцы готовы выдерживать войну и категорически отвергают требования о капитуляции, которые под видом мирного плана продвигает Кремль.

Большинство украинцев (63%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. При этом только 9% украинцев ожидают, что война закончится к началу 2026 года, а еще 14% - что она закончится по крайней мере в первой половине 2026 года.

61% опрошенных доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, 32% заявили, что не доверяют ему.

Только 9% украинцев хотят, чтобы выборы прошли как можно скорее, даже до окончания военных действий.

Опрос также показал, что украинцы отвергают так называемый мирный план, продвигаемый Россией: 75% опрошенных заявили, что он абсолютно неприемлем.

Предложение, на котором настаивает Кремль, не содержит конкретных гарантий безопасности, подразумевает вывод ВСУ из Донбасса и значительные ограничения для украинской армии; США и Европа снимают все санкции против России; русский язык получает официальный статус; Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, и Запад больше не может поставлять оружие Украине; Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одним из гарантов безопасности; Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них; Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. 16% опрошенных заявили, что согласны с таким предложением.

72% украинцев готовы одобрить мирный план, по которому Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, включающие в себя стабильные поставки оружия и денег , а также закрытие украинского неба от российских атак; нынешняя линия фронта заморожена, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально не признают этого; Украина движется к вступлению в ЕС; санкции против России остаются в силе до тех пор, пока не будет установлен стабильный мир и не исчезнет угроза повторного нападения со стороны России.

По данным соцопроса, 49% украинцев доверяют ЕС и 23% - не доверяют.

С декабря 2024 года по декабрь 2025 года доверие к США снизилось с 41% до 21%, а к НАТО - с 43% до 34%.

Поделиться Комментарии

