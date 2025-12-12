США усиливают давление на Венесуэлу. Вашингтон ввел санкции против шести нефтяных танкеров

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении еще шести судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом стало известно день спустя после захвата США танкера Skipper у побережья Венесуэлы.

Под санкции также попали три племянника президента республики Николаса Мадуро и ряд компаний, связанных, как заявили в Вашингтоне, с нелегетимным режимом. США готовятся перехватывать еще больше судов, с подсанкционной нефтью.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома: "Администрация Трампа проводит в жизнь санкционную политику президента и санкционную политику США. И мы не собираемся стоять и смотреть, как суда, попавшие под санкции, плавают по морям с нефтью, продаваемой на черном рынке, - такие процедуры будут подпитывать наркотерроризм незаконных режимов по всему миру".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал захват танкера грабежом и актом международного пиратства. Мадуро также упомянул о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который, по словам Мадуро, выразил солидарность.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам в Карибском море, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В результате этих ударов погибли более 80 человек.