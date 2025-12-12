Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на Европейский союз, объявивший в четверг о бессрочной иммобилизации активов российского Центробанка - центрального элемента репарационного кредита Украине.

"Брюссель сегодня переходит Рубикон, - написал Орбан в посте, опубликованном в пятницу в социальных сетях. - Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым до сих пор государства-члены ЕС голосовали каждые шесть месяцев, принимая единогласные решения. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, причем явно незаконным образом".

Творческие решения против творческого вето

Долгосрочная иммобилизация была согласована послами в четверг днем в соответствии со статьей 122 договоров ЕС, которая требует только квалифицированного большинства от стран-членов и обходит Европейский парламент.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на конференции в здании ЕС AP Photo

Закон запрещает передачу активов на сумму 210 млрд евро обратно российскому Центробанку. Основная часть активов, 185 млрд евро, хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Остальные 25 млрд евро хранятся в частных банках.

До сих пор эти средства были иммобилизованы в соответствии со стандартным режимом санкций, который зависит от единогласия всех 27 стран и подвержен риску индивидуальных вето.

Но на прошлой неделе Европейская комиссия решила применить статью 122, чтобы в обозримом будущем держать активы подальше от России. Статья 122 ранее использовалась в чрезвычайных экономических ситуациях, таких как пандемия COVID-19 и энергетический кризис.

Комиссия утверждала, что потрясения, вызванные полномасштабным вторжением России на Украину, оказали "серьезное экономическое воздействие" на ЕС в целом, вызвав "серьезные перебои в поставках, повышение неопределенности, увеличение премии за риск, снижение инвестиций и потребительских расходов".

Блок также указал на ряд гибридных атак в виде вторжений беспилотников, саботажа и кампаний по дезинформации.

"Сегодняшнее решение положит конец верховенству закона в Европейском союзе, а европейские лидеры поставят себя выше правил, - написал Орбан. - Вместо того чтобы обеспечить соблюдение договоров ЕС, Европейская комиссия систематически насилует европейское право".

С 2018 года в Венгрии действует процедура по статье 7 - процесс, направленный на устранение серьезных и ситематических нарушений основных ценностей Европейского союза, включая верховенство права.

Рабочий идет перед производственным цехом после недавнего российского ракетного обстрела электростанции ДТЭК в Украине, 10 декабря 2025 года AP Photo

Значительная часть средств ЕС также была удержана в рамках механизма бюджетных условий, запущенного в 2022 году и связывающего доступ к миллиардам средств ЕС с реформами, направленными на устранение нарушений правопорядка. Венгрия под руководством Орбана в прошлом систематически использовала голосование за единогласие, чтобы препятствовать принятию решений в ЕС или использовать его в качестве разменной монеты.

"Мы - песок в механизме, палка между спицами, шип под гвоздем", - сказал Орбан в 2024 году, говоря о роли своей страны в принятии решений в ЕС.

Россия также осудила этот шаг. В коротком заявлении, опубликованном в пятницу утром, российский Центральный банк объявил о начале судебного разбирательства для "возмещения ущерба" и обвинил Euroclear в препятствовании выпуску активов.

Позже в пятницу Европейская комиссия отклонила этот иск, назвав его "спекулятивным" и необоснованным.