На Крите арестованы 14 человек за мошенничество с субсидиями ЕС

С раннего утра пятницы на Крите проходит масштабная операция Управления по борьбе с организованной преступностью (известного как "греческое ФБР") по аресту лиц, причастных к скандалу с OPEKEPE (Платежно-контрольное агентство по вопросам помощи населению).

В частности, по заявлению греческой полиции, целью операции является ликвидация преступной организации, которая активно занималась мошенничеством в отношении финансовых интересов Евросоюза и национальной экономики, незаконно получая помощь от OPEKEPE по ложным декларациям.

Операция проходила в Эпано-Архане, районе Ираклиона, где, предположительно, находилась штаб-квартира группировки, а также в центре Ираклиона, где были проведены обыски в домах. По данным Афинско-Македонского агентства новостей, "операция проводится в рамках предварительного расследования, проведенного по распоряжению Европейской прокуратуры по данному делу".

К 10.00 утра были арестованы 14 человек, еще один находится в розыске, все они считаются центральными фигурами скандала. В общей сложности 42 человека обвиняются в участии в преступной организации, получившей незаконные субсидии в размере 1,7 миллиона евро в период с 2019 по 2025 годы.

Среди арестованных - бухгалтеры, адвокат и фермеры, а также профсоюзный деятель, председатель сельскохозяйственного кооператива, который, как утверждается, является одним из ведущих членов преступной организации. По данным новостного агентства, "этот агросиндикалист предположительно координировал процесс подачи ложных деклараций, которые были сделаны этим кооперативом, роль членов его близкого окружения изучается".

После завершения операции ожидаются заявления от полиции.