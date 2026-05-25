В центре Бангладеш опрокинулся грузовик: не менее 15 погибших, 10 раненых

Люди наблюдают за опрокинувшимся на шоссе в центральном районе Тангаила грузовиком, перевозившим железные прутья и дополнительных пассажиров, 25 мая 2026 года
Жители наблюдают за опрокинувшимся на трассе в центральном районе Тангайла грузовиком с железными прутьями и попутными пассажирами, 25 мая 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
В стране с населением свыше 170 миллионов человек ДТП ежегодно уносят жизни тысяч людей из‑за слабого контроля за ПДД, плохих дорог и неопытности водителей.

Грузовик, перевозивший железные прутья и дополнительных пассажиров, опрокинулся рано утром в понедельник на крупной автомагистрали в центральной части Бангладеш. По данным полиции, по меньшей мере 15 человек погибли и еще 10 получили ранения. Трагедия произошла на фоне ежегодного роста транспортного потока перед праздником Ид аль‑Адха, который будет отмечаться в четверг.

По данным местной полиции, авария случилась около 5:00 утра на участке трассы примерно в 83 км к северо‑западу от Дакки. Начальник полиции округа, Фуад Хоссайн, сообщил, что водитель грузовика потерял управление, после чего машина опрокинулась.

По словам Хоссайна, большинство людей, находившихся в кузове, были подёнщиками, направлявшимися к своим семьям на праздник. Многие погибли на месте из‑за тяжёлых травм.

Местные жители рассказали журналистам, что услышали громкий шум и сразу бросились к месту происшествия. Они пытались освободить зажатых пассажиров, пока не прибыли спасатели и полиция.

Бангладеш, где проживает более 170 млн человек, ежегодно сталкивается с тысячами смертей на дорогах. Основные причины, по данным экспертов и правозащитных организаций:

  • Слабый контроль ПДД — недостаток инспекторов и низкий уровень соблюдения правил.
  • Плохое состояние дорог — особенно в сельских и пригородных районах.
  • Низкая квалификация водителей — многие работают без полноценной подготовки.
  • Перегруз транспорта — частая практика перевозить пассажиров в грузовых машинах, что резко повышает риск гибели.

По данным местных НПО, ежегодно в стране фиксируется от 3 до 5 тысяч смертей в ДТП, хотя независимые оценки называют цифры значительно выше.

Полиция начала расследование, чтобы установить, был ли грузовик перегружен и соблюдал ли водитель нормы безопасности. Власти также рассматривают вопрос об усилении контроля на дорогах в период массовых поездок перед религиозными праздниками.

Дополнительные источники • AP

