By Euronews

В заключительной речи премьер-министра Италии Джорджа Мелони процитировала "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкина.

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Фестиваль консервативных сил "Атрейю" в Риме завершился выступлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая процитировала "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкина. С 2014 года организатором мероприятия является правая националистическая партия Джорджи Мелони "Братья Италии".

"Толкин был прав: кольцо (власть) коварно, оно льстит, оно обманывает тебя, оно пытается заставить тебя потерять чувство реальности. Но есть только одно, что сильнее, и это называется компания, добрые люди, которые молча сопровождают вас, каждый делает свою часть работы и готовы забрать вас, чтобы вы могли продолжить свою работу... Мы никогда не будем принадлежать этому кольцу, мы те же люди, что и вчера, и такие же завтра, и мы выполним нашу задачу, каждый в своей роли как один человек, — сказал Мелони.

В своей речи глава итальянского правительства обрушилась с критикой на оппозицию и заявила, что в будущем году Европу ждет "памятная встреча с историей", тк в ЕС пройдут выборы в Европарламент.

В заключительный день фестиваля выступил также лидер ультраправой испанской партии Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаль. "Сегодня все дороги Европы ведут в Рим. Сегодня все надежды на изменение направления в Европе, на возвращение к сильным идеям, на необходимость глубоких корней обращены к Риму", — заявил Абаскаль.

В субботу Мелони и еще один ее гость — премьер-министр Великобритании Риши Сунак — договорились усилить сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией . Мелони и Сунак договорились о совместном финансировании начального итальянско-британского проекта помощи добровольной репатриации в страны происхождения, разработанного Международной организацией по миграции для людей, застрявших в Тунисе.

К Мелони и Сунаку затем присоединился премьер-министр Албании Эди Рама. Сообщается, что три премьер-министра также "подтвердили важность достижения окончательной стабилизации ситуации на Западных Балканах, в том числе на основе шагов, предпринятых недавно в процессе расширения Европейского Союза за счет (стран) региона".