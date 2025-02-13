Два российских БПЛА упали в Молдавии, власти закрывают Русский дом

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Молдавия намерена закрыть Русский дом (Российский центр науки и культуры) в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими ударными беспилотниками.

В среду вечером во время массированной атаки РФ по Украине два БПЛА залетели на территорию Молдавии и взорвались в сельской местности. По данным молдавской пограничной полиции, дроны упали на фоне атаки российских сил на украинский порт Рени в Одесской области, всего в 9 километрах от молдавского города Гургулешты.

В настоящее время ведется расследование инцидента, в результате которого, как предполагается, никто не пострадал.

В МИД Молдавии был вызван посол России в Кишиневе Олег Озеров, которому в связи с произошедшим выразили решительный протест. Подобные действия, как отметили в ведомстве, являются нарушением национального суверенитета и очередным недружественным жестом со стороны России. В качестве доказательств российскому послу показали фрагменты БПЛА, упавшие на территории Молдовы.

После посещения МИД Молдавии Озеров заявил, что нет оснований считать упавшие дроны российскими, и не исключил провокаций со стороны третьих сторон. Дипломат добавил, что у Москвы нет никаких намерений обострять отношения с Кишиневом.

Президент Молдавии Майя Санду указала, что БПЛА типа "Шахед" подвергли опасности жизни молдаван.

"Война России против Украины снова перекинулась на Молдову. Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, подвергнув риску жизни молдаван. Россия не уважает границ, нападает на мирных жителей, сеет террор. Ее война против Украины преступна. Оставьте нас, мирные народы, в покое", - написала Санду в Х.

В заявлении, опубликованном в Facebook, Санду отметила: "Мы продолжим развивать партнерские отношения с европейскими странами и модернизировать Национальную армию, чтобы однажды стать государством, которое полностью обеспечивает безопасность своих граждан. Подлинный нейтралитет означает способность защитить себя от бомб государства-агрессора, достигающих нашей территории".