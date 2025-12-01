Франция. Расходы на покупку инвалидной коляски теперь компенсируются социальной страховкой на 100%

Во Франции с первого декабря страховка будет полностью возмещать расходы на покупку инвалидной коляски людям с ограниченной подвижностью.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По словам президента страны Эммануэля Макрона, который обещал ввести эту меру еще в 2023 году, нововведение исправит "огромную несправедливость".

"Это будет реальное изменение, это будет реальный шаг вперед. Эта реформа соответствует принципу "здоровье для всех". Несколько лет назад правительство предприняло подобные шаги в отношении расходов на очки, слуховые аппараты и всего того, что позволяет нам поддерживать наших пожилых людей", - сказал глава государства в видеоролике, опубликованном на сайте X.

По данным Министерства здравоохранения, реформа "касается примерно 150 000 человек ежегодно приобретающих инвалидное кресло во Франции", включая "10 000 человек, которым нужны специфические ручные инвалидные кресла, адаптированные к сложным нарушениям, и 15 000 человек, использующих электрические инвалидные кресла для независимого передвижения".

Реформа также позволит уменьшить расходы для примерно 400 000 человек, которые временно вынуждены пользоваться инвалидными колясками. Речь идет о пациентах, проходящих реабилитацию после операции или травмы.

Ранее инвалидные коляски лишь частично компенсировались национальной системой медицинского страхования, в результате чего пользователи несли расходы в размере нескольких сотен или даже тысяч евро.

С понедельника система социального обеспечения будет возмещать полную стоимость инвалидной коляски при условии, что она соответствует "требованиям и стандартам качества, определенным Высшей санитарной комиссией(HAS)", сообщает министерство.

Правительственная мера распространяется на любые модели транспортных средств для людей с ограниченными возможностями, как для повседневного использования, так и для занятий спортом, "при условии наличия действительного рецепта, составленного квалифицированным медицинским специалистом".

Теперь социальная служба должна будет дать ответ в течение двух месяцев и пятнадцати дней после подачи запроса на инвалидное кресло.

Снижение цен на бензин и рождественские бонусы

С первого декабря вступает в силу и еще несколько нововведений. Так, родители, проживающие раздельно и имеющие детей, теперь будут иметь право на надбавку по уходу за детьми.

Для домохозяйств, использующих газ для отопления, Комиссия по регулированию энергетики (CRE) сообщила, что базовая цена на газ установлена ​​на уровне 0,10282 евро/кВт⋅ч по сравнению с 0,10345 евро/кВт⋅ч в ноябре.

Наконец, правительство напоминает всем о рождественской премии, которая будет выплачена 16 декабря получателям так называемого солидарного пособия (RSA). Размер премии зависит от семейного положения и суммы пособия по социальному обеспечению. Например, одинокий человек без детей, получающий RSA, получит 152,45 евро, а одинокий человек с одним ребёнком — 228,68 евро.