Трамп: США добились "огромного прогресса" на пути к прекращению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме (архив)
Авторское право The Associated Press
By Euronews
Опубликовано
Направив своего специального посланника в Москву, президент США Дональд Трамп заявил, что "в ближайшее время" он также проведет переговоры с главами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась "огромного прогресса" на пути к прекращению войны в Украине, и поручил своему специальному посланнику встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия", - написал Трамп в соцсети Truth Social во вторник.

Трамп заявил, что встретится с президентами Зеленским и Путиным "только тогда, когда сделка по прекращению этой войны будет окончательной или будет находиться на завершающей стадии".

Он поручил специальному посланнику Стиву Уиткоффу отправиться в Москву, в то время как министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской делегацией.

Трамп заявил, что за последнюю неделю погибли 25 000 солдат, повторив, что война "никогда бы не началась, будь я президентом".

Рубио: "очень полезные" переговоры

Заявление Трампа последовало за состоявшимися в минувшие выходные в Женеве переговорами между высшими должностными лицами США и Украины по обсуждению мирного плана, который вызвал озабоченность европейских союзников, посчитавших его весьма примирительным по отношению к Москве.

Госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший американскую делегацию, сказал, что переговоры были "очень полезными" и самыми продуктивными за "очень долгое время".

"Это очень деликатный и важный момент – как я уже сказал, по ним пока нет согласия. Некоторые из них касаются семантики или формулировок; другие требуют решений и консультаций на более высоком уровне", - сказал Рубио.

Просочившаяся информация о проекте из 28 пунктов первоначально вызвала тревогу в Киеве и европейских столицах.

Зеленский заявил, что его страна может оказаться перед сложным выбором между отстаиванием своих суверенных прав и сохранением ключевого союзника, и подчеркнул, что украинцы "всегда будут защищать" свою родину.

