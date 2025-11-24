Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Закон, разрешающий ассистированный суицид, отклонен на референдуме в Словении

В голосовании приняли участие 41% граждан страны. Более половины из них проголосовали против закона, который летом этого года был принят словенским парламентом.

Граждане Словении высказались против закона, разрешающего ассистированный суицид, на прошедшем в воскресенье референдуме.

Более 53% граждан страны, принявших участие в голосовании, не поддержали изменения в законодательство, которое позволило бы людям, страдающим от неизлечимой болезни или невыносимой боли, прекратить жизнь с медицинской помощью.

Выступить против закона призывали консервативные партии и католическая церковь.

"Спасибо всем, кто проголосовал против отравления пенсионеров и инвалидов, это большая победа для инвалидов и пенсионеров, они могут расслабиться и спокойно встретить Рождество", - заявил инициатор референдума Алеш Примц.

На состоявшемся летом прошлого года референдуме граждане Словении поддержали идею легализации ассистированного суицида. В ходе прошедшего в это воскресенье голосования был отклонен конкретный закон.

"Консервативным кругам, Примцу и католической церкви удалось ввести общественное мнение в заблуждение ложью, чтобы заставить его поверить, что этот закон якобы представляет собой фундаментальную угрозу для человеческой жизни", - заявила после оглашения предварительных результатов референдума вице-спикер словенского парламента Наташа Сукич.

Поскольку референдум касался конкретного закона, сторонники легализации ассистированного суицида надеются, что в будущем он все же будет легализован в Словении.

