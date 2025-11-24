Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кандидат от сепаратистов побеждает на внеочередных президентских выборах в сербском регионе Боснии

Новый президент - союзник старого
Новый президент - союзник старого
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Bence K.Racz
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На избирательные участки пришло всего 36 % избирателей. Согласно неофициальным результатам, Синиша Каран набрал почти 51 % голосов, в то время как оппозиционный кандидат Бранко Блануша (SDS) получил около 48 %.

Внеочередные президентские выборы были назначены в регионе Боснии и Герцеговины, где большинство населения составляют сербы, после того как суд лишил бывшего президента Милорада Додика мандата и запретил ему заниматься политикой в течение 6 лет. Победитель выборов, Синиша Каран, является близким соратником Додика.

На пост президента претендовали 6 кандидатов. Новый президент будет исполнять свои обязанности менее года, - столько же, сколько Додик оставался бы у власти. Всеобщие выборы пройдут в октябре 2026 года.

В августе 2023 года Федеральная прокуратура Боснии выдвинула против Додика обвинения по статье Уголовного кодекса, предусматривающей тюремное заключение и лишение права занимать должность на срок до 10 лет для любого, кто не выполняет, не исполняет или препятствует выполнению решений Высокого представителя международного сообщества.

Ранее Додика обвиняли в том, что он игнорирует решения Высокого представителя Кристиана Шмидта, подписав закон, отвергающий институт и полномочия Высокого представителя.

По мнению политика, мандат Шмидта противоречит Дейтонскому соглашению, подписанному в 1995 году с целью прекращения войны в стране. Соглашение положило конец кровавому конфликту между тремя основными этническими группами страны - боснийцами, сербами и хорватами - который начался в 1992 году при распаде бывшей Югославии.

Высокий представитель является главным арбитром в резонансных спорах и ключевой фигурой, следящей за выполнением мирного соглашения. Части этого документы также включены в конституцию страны, в том числе её разделение на два основных административных образования - Республику Сербскую, где большинство составляют сербы, и Боснию и Герцеговину, которая частично контролируется правительством на государственном уровне.

