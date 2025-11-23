Рубио: встреча в Женеве была "лучшей" с начала переговорного процесса по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и глава украинской делегации Андрей Ермак в воскресенье приветствовали достижение "прогресса" на проходящих в Женеве переговорах, где обсуждается мирный план Дональда Трампа по Украине.

"Я думаю, что это была, вероятно, самая продуктивная и содержательная встреча во всём этом процессе [мирного урегулирования]", – заявил Рубио журналистам, отметив при этом, что делегации продолжат переговоры вечером.

"Мы искренне благодарим наших больших друзей – Соединённые Штаты, лично президента [Трампа] и его команду – за их приверженность делу установления мира", – написал глава Офиса президента Украины на платформе X, добавив, что "окончательные решения" будут приняты президентами двух стран.

Незадолго до этого Трамп публично заявил о своём недовольстве сдержанной реакцией украинцев и европейцев на его мирный план из 28 пунктов, который считается выгодным России. Слова американского лидера потребовали реакции представителей Украины.

Рустем Умеров, который возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины и входит в состав украинской делегации на переговорах в Женеве, написал в социальных сетях, что "хотя текущая версия документа и находится на заключительной стадии согласования, она уже отражает большинство ключевых приоритетов Украины".

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперёд в совместном процессе", добавил украинский чиновник.

Владимир Зеленский выразил "личную благодарность" своему американскому коллеге. Президент Украины также анонсировал телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

"Наши команды в Женеве работают с нашими партнёрами, и очень важно добиться конкретного результата, который приблизит Украину и всю Европу к надёжному миру и безопасности. Мы координируем наши позиции, и очень важно, чтобы был диалог, чтобы дипломатия получила новый импульс. Мы рассчитываем, что наши партнёры услышат наши аргументы", – написал глава украинского государства, вновь подчеркнув важность "лидерства Соединённых Штатов".

"Мы благодарны за всё, что Америка и президент Трамп делают для безопасности, и продолжаем работать максимально конструктивно. Мы ждём новых отчётов от наших команд в Швейцарии", – подытожил Зеленский.