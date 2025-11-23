Рубио: встреча в Женеве была "лучшей" с начала переговорного процесса по Украине

Незадолго до этого Владимир Зеленский вновь выразил благодарность Дональду Трампу за помощь после того, как президент США посетовал на платформе Truth Social, что украинское руководство якобы не ценит усилия, направленные на завершение войны.
Госсекретарь США Марко Рубио и глава украинской делегации Андрей Ермак в воскресенье приветствовали достижение "прогресса" на проходящих в Женеве переговорах, где обсуждается мирный план Дональда Трампа по Украине.
"Я думаю, что это была, вероятно, самая продуктивная и содержательная встреча во всём этом процессе [мирного урегулирования]", – заявил Рубио журналистам, отметив при этом, что делегации продолжат переговоры вечером.
"Мы искренне благодарим наших больших друзей – Соединённые Штаты, лично президента [Трампа] и его команду – за их приверженность делу установления мира", – написал глава Офиса президента Украины на платформе X, добавив, что "окончательные решения" будут приняты президентами двух стран.
Незадолго до этого Трамп публично заявил о своём недовольстве сдержанной реакцией украинцев и европейцев на его мирный план из 28 пунктов, который считается выгодным России. Слова американского лидера потребовали реакции представителей Украины.
Рустем Умеров, который возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины и входит в состав украинской делегации на переговорах в Женеве, написал в социальных сетях, что "хотя текущая версия документа и находится на заключительной стадии согласования, она уже отражает большинство ключевых приоритетов Украины".
"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперёд в совместном процессе", добавил украинский чиновник.
Владимир Зеленский выразил "личную благодарность" своему американскому коллеге. Президент Украины также анонсировал телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
"Наши команды в Женеве работают с нашими партнёрами, и очень важно добиться конкретного результата, который приблизит Украину и всю Европу к надёжному миру и безопасности. Мы координируем наши позиции, и очень важно, чтобы был диалог, чтобы дипломатия получила новый импульс. Мы рассчитываем, что наши партнёры услышат наши аргументы", – написал глава украинского государства, вновь подчеркнув важность "лидерства Соединённых Штатов".
"Мы благодарны за всё, что Америка и президент Трамп делают для безопасности, и продолжаем работать максимально конструктивно. Мы ждём новых отчётов от наших команд в Швейцарии", – подытожил Зеленский.