Трамп обвинил Украину в "отсутствии благодарности" по отношению к США

Дональд Трамп разразился критикой в адрес правительства Украины, заявив в своей соцсети Truth Social, что Киев выразил "нулевую благодарность" за поддержку США, и обвинил европейские страны в том, что они продолжают покупать российскую нефть, несмотря на санкции. Глава Белого дома в очередной раз повторил, что войны в Украине "никогда бы не случилось", если бы он находился у власти в момент начала полномасштабного вторжения России.

В сообщении, опубликованном в воскресенье, в самый разгар переговоров по Украине в Женеве, Трамп назвал войну "жестокой и ужасной" и вновь заявил, что президентские выборы 2020 года были "сфальсифицированы и украдены".

Как утверждает Трамп, "сильное и правильное руководство США и Украины" могло бы предотвратить конфликт.

Назвав войну "проигрышной для всех", Трамп заявил, что "унаследовал войну, которой не должно было быть", и обвинил в том, что он назвал ненужными человеческими жертвами, как администрацию Джо Байдена, так и власти в Киеве.

Через несколько часов после публикации послания Трампа в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский осудил Россию за то, что она развязала агрессию. "Суть всей дипломатической ситуации заключается в том, что именно Россия, и только Россия, начала эту войну, и именно Россия, и только Россия, отказывается ее прекратить на протяжении всего полномасштабного вторжения", – написал Зеленский.

"С первых минут 24 февраля Путин ведёт эту войну, совершенно не заботясь о том, сколько своих людей он теряет и сколько наших он убивает", – добавил он.

По словам украинского лидера, российские командиры действуют в соответствии с прямыми приказами, допускающими неограниченную жестокость, что способствует большому числу погибших на линии фронта и в ходе непрекращающихся ударов по украинским городам. Он также обвинил Россию в похищении украинских детей и попытках "перевоспитать" их, чтобы они в конечном итоге воевали против своей собственной страны.

Владимир Зеленский также выразил благодарность Соединённым Штатам и их союзникам и лично Трампу за помощь, которая, по его словам, "спасает украинские жизни", начиная с ранних поставок противотанковых систем Javelin. Он также отметил поддержку со стороны Европы, G7 и G20, призвав партнёров продолжать оказывать помощь.