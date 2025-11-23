Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ВСУ нанесли удар по Шатурской ГРЭС, партизаны подожгли электровоз в Ростове-на-Дону

Архивное фото
Архивное фото Авторское право  AP Photo/Andrii Marienko
Авторское право AP Photo/Andrii Marienko
By Lucy Davalou
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В результате российских ударов по Украине за последние 24 часа погибли по меньшей мере 6 человек. ВСУ ударили по теплоэлектростанции в Московской области, а проукраинские партизаны подожгли электровоз в Ростове-на-Дону

По меньшей мере 6 человек погибли и 36 получили ранения в результате российских ударов по Украине за последние сутки, сообщили в воскресенье местные власти.

В ходе ночных атак российские войска выпустили по Украине 98 беспилотников, включая около 60 "Шахедов". Однако, по данным Вооруженных сил Украины, 69 из них были сбиты или заглушены. 27 беспилотников нанесли удары по 12 объектам.

Российские войска также использовали реактивные системы залпового огня и авиационные бомбы. В результате удара беспилотника по Днепру был поврежден жилой дом, в котором, по данным местных властей, находилось не менее 15 человек, включая ребенка. Удары вызвали пожары как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях.

Related

Полиция получила 61 заявление от жителей о повреждении имущества после ночного нападения.

По словам мэра, всего было повреждено пять домов. Около 200 окон были разбиты, а у одного здания повреждена крыша. Сейчас эксперты оценивают наиболее пострадавшее девятиэтажное здание, чтобы определить полный масштаб разрушений.

Запорожье также подверглось атакам беспилотников, в результате чего погибли два человека, а при ударе по супермаркету и жилым домам пострадали шесть человек, написал в Telegram глава областной администрации Иван Федоров.

В южном портовом городе Одесса, часто подвергающемся обстрелам, бригады скорой помощи потушили пожар, возникший после удара российских войск по энергетическим объектам в воскресенье, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, российские беспилотники нанесли удар по важнейшим объектам энергетической инфраструктуры, а также по промышленному зданию.

Пожарные также боролись с огнем, возникшим после ночного удара России по Сумской области, в результате чего пострадал один спасатель, сообщает ГСЧС.

Ракета попала в пожарно-спасательную часть в Шосткинском районе, повредив здание и оборудование. Один спасатель был доставлен в больницу.

В другой части района удар российского беспилотника вызвал пожар в здании, который позже был потушен.

Украина нанесла удар по теплоэлектростанции в Подмосковье

Тем временем, как сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, украинские военные ночью нанесли удар по Шатурской теплоэлектростанции. Там возник пожар.

А члены проукраинской партизанской группировки "Атеш" заявили о поджоге электровоза, предположительно используемого для перевозки военных грузов в Ростове-на-Дону.

Проукраинские движения регулярно совершают диверсии на российской территории и в оккупированных районах, в то время как Украина регулярно наносит удары по военным и промышленным объектам в России.

В последние недели Москва усилила атаки на важнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь ослабить страну с наступлением зимы.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Украинские дроны ударили по Шатурской ГРЭС под Москвой, вспыхнул крупный пожар

В Женеве начинаются переговоры по Украине, Европа отказывается от предложенного США плана прекращения войны

Трамп обвинил Украину в "отсутствии благодарности" по отношению к США