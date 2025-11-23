По меньшей мере 6 человек погибли и 36 получили ранения в результате российских ударов по Украине за последние сутки, сообщили в воскресенье местные власти.

В ходе ночных атак российские войска выпустили по Украине 98 беспилотников, включая около 60 "Шахедов". Однако, по данным Вооруженных сил Украины, 69 из них были сбиты или заглушены. 27 беспилотников нанесли удары по 12 объектам.

Российские войска также использовали реактивные системы залпового огня и авиационные бомбы. В результате удара беспилотника по Днепру был поврежден жилой дом, в котором, по данным местных властей, находилось не менее 15 человек, включая ребенка. Удары вызвали пожары как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях.

Полиция получила 61 заявление от жителей о повреждении имущества после ночного нападения.

По словам мэра, всего было повреждено пять домов. Около 200 окон были разбиты, а у одного здания повреждена крыша. Сейчас эксперты оценивают наиболее пострадавшее девятиэтажное здание, чтобы определить полный масштаб разрушений.

Запорожье также подверглось атакам беспилотников, в результате чего погибли два человека, а при ударе по супермаркету и жилым домам пострадали шесть человек, написал в Telegram глава областной администрации Иван Федоров.

В южном портовом городе Одесса, часто подвергающемся обстрелам, бригады скорой помощи потушили пожар, возникший после удара российских войск по энергетическим объектам в воскресенье, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, российские беспилотники нанесли удар по важнейшим объектам энергетической инфраструктуры, а также по промышленному зданию.

Пожарные также боролись с огнем, возникшим после ночного удара России по Сумской области, в результате чего пострадал один спасатель, сообщает ГСЧС.

Ракета попала в пожарно-спасательную часть в Шосткинском районе, повредив здание и оборудование. Один спасатель был доставлен в больницу.

В другой части района удар российского беспилотника вызвал пожар в здании, который позже был потушен.

Украина нанесла удар по теплоэлектростанции в Подмосковье

Тем временем, как сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, украинские военные ночью нанесли удар по Шатурской теплоэлектростанции. Там возник пожар.

А члены проукраинской партизанской группировки "Атеш" заявили о поджоге электровоза, предположительно используемого для перевозки военных грузов в Ростове-на-Дону.

Проукраинские движения регулярно совершают диверсии на российской территории и в оккупированных районах, в то время как Украина регулярно наносит удары по военным и промышленным объектам в России.

В последние недели Москва усилила атаки на важнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь ослабить страну с наступлением зимы.