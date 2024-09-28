NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

"Хезболлах" подтверждает гибель Хасана Насраллы в результате израильского удара

"Хезболлах" подтверждает гибель Хасана Насраллы в результате израильского удара
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера "Хезболлах"

РЕКЛАМА

Израильские военные заявили в субботу, что убили Хасана Насраллу, лидера шиитской группиовки "Хезболлах", в результате удара, нанесенного по Бейруту в пятницу.

Как сообщили в ЦАХАЛ точный авиаудар был нанесен в тот момент, когда руководство "Хезболлах" собиралось в своей штаб-квартире в Дахие, к югу от Бейрута.

"Целенаправленный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболлах", который находился под землей под жилыми зданиями в районе Дахии в Бейруте, был нанесен, когда высшее командование "Хезболлах" действовало из штаба и осуществляло террористическую деятельность против граждан Государства Израиль", - заявили в пресс-службе израильской армии, отметив, что вместе с Насраллой в ходе этого удара были также ликвидированы командующий Южным фронтом "Хезболлах" Али Караки и другие командиры этой организации.

В израильской армии указали, что "32 года на посту генерального секретаря "Хезболлах" Насралла был ответственен за убийство многих израильских мирных жителей и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических актов". "Он был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации", - подчеркнулили в ведомстве.

"Хезболлах" во главе с Насраллой присоединилась к террористической организации ХАМАС в ее войне против Израиля 8 октября и с тех пор "Хезболлах" продолжает свои постоянные и ничем не спровоцированные нападения на Израиль, втягивая Ливан и весь регион в более широкую эскалацию", - заявили в ЦАХАЛ, отметив, что "продолжат действовать против любого, кто поощряет и участвует в терроризме против Израиля и его народа".

"Это не конец нашего инструментария, это должно быть предельно ясно - есть еще инструменты, - сказал начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. - Посыл прост: мы узнаем, как добраться до любого, кто угрожает гражданам Израиля - на севере, на юге, а также в более отдаленных местах".

Хасан Насралла возглавлял "Хезболлах" более трех десятилетий. В субботу группировка подтвердила информацию о его гибели.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии