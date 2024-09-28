"Хезболлах" подтверждает гибель Хасана Насраллы в результате израильского удара

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Израильские военные заявили в субботу, что убили Хасана Насраллу, лидера шиитской группиовки "Хезболлах", в результате удара, нанесенного по Бейруту в пятницу.

Как сообщили в ЦАХАЛ точный авиаудар был нанесен в тот момент, когда руководство "Хезболлах" собиралось в своей штаб-квартире в Дахие, к югу от Бейрута.

"Целенаправленный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболлах", который находился под землей под жилыми зданиями в районе Дахии в Бейруте, был нанесен, когда высшее командование "Хезболлах" действовало из штаба и осуществляло террористическую деятельность против граждан Государства Израиль", - заявили в пресс-службе израильской армии, отметив, что вместе с Насраллой в ходе этого удара были также ликвидированы командующий Южным фронтом "Хезболлах" Али Караки и другие командиры этой организации.

В израильской армии указали, что "32 года на посту генерального секретаря "Хезболлах" Насралла был ответственен за убийство многих израильских мирных жителей и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических актов". "Он был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации", - подчеркнулили в ведомстве.

"Хезболлах" во главе с Насраллой присоединилась к террористической организации ХАМАС в ее войне против Израиля 8 октября и с тех пор "Хезболлах" продолжает свои постоянные и ничем не спровоцированные нападения на Израиль, втягивая Ливан и весь регион в более широкую эскалацию", - заявили в ЦАХАЛ, отметив, что "продолжат действовать против любого, кто поощряет и участвует в терроризме против Израиля и его народа".

"Это не конец нашего инструментария, это должно быть предельно ясно - есть еще инструменты, - сказал начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. - Посыл прост: мы узнаем, как добраться до любого, кто угрожает гражданам Израиля - на севере, на юге, а также в более отдаленных местах".

Хасан Насралла возглавлял "Хезболлах" более трех десятилетий. В субботу группировка подтвердила информацию о его гибели.