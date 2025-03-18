В Женеве проходит конференция по вопросу урегулирования на Кипре

В Брюсселе подтвердили приверженность ЕС усилиям по воссоединению Кипра на основе двухзональной двухобщинной федерации согласно соответствующим резолюциям ООН.

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Брюссель сделал четкое заявление по давнему кипрскому вопросу, на фоне проходящей в Женеве неформальной пятисторонней конференции под руководством генерального секретаря ООН.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направили совместное письмо Антониу Гутерришу, в котором подтвердили приверженность ЕС усилиям по воссоединению острова на основе двухзональной двухобщинной федерации согласно соответствующим резолюциям ООН.

Лидеры Евросоюза выразили готовность сообщества активизировать усилия по поддержке процесса урегулирования.

Константинос Летимпиотис, представитель правительства Кипра: "В письме выражается надежда и ожидание, что эта многосторонняя конференция принесет дальнейший прогресс и проложит путь к возобновлению переговоров с того момента, на котором они были прерваны. Также Европейский Союз вновь выражает готовность играть свою роль, активно содействовать, а также еще больше активизировать усилия по поддержке процесса, возглавляемого генеральным секретарем ООН".

Посланник Еврокомиссии Джулия Бертеццоло, глава Группы по урегулированию на Кипре провела двусторонние переговоры с заместителем министра по европейским делам Кипра Мариленой Рауной. "Вы можете ожидать от ЕС постоянного и более активного участия в решении кипрского вопроса", - заявила Бертеццоло. Она добавила, что подготовит отчет о результатах встреч и передаст его лично председателю Европейской комиссии.

Марилена Рауна в беседе с Euronews сказала, что в ходе встречи обсуждалась проблема возобновления кипрских переговоров в согласованных рамках, как это предусмотрено резолюциями ООН.

Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра: "Важно рассматривать кипрский вопрос в его региональном контексте, а также последствия, которые он имеет как для региона, так и для Европейского союза, и те ставки, которые Европейский союз делает на воссоединение своего последнего разделенного государства-члена. Мы можем ожидать, что по мере того, как мы вместе будем прокладывать путь к возобновлению переговоров, Европейский союз активизирует свое участие в этом процессе ООН".

Антониу Гутерриш приветствует министра иностранных дел Великобритании по делам Европы Euronews

Двухдневная конференция по кипрскому вопросу началась с неформального ужина в ресторане женевского отеля Intercontinental. Он был организован генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

В своем сообщении на платформе X президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил твердую приверженность Европейского союза воссоединению Кипра путем всеобъемлющего урегулирования на основе двухзональной и двухобщинной федерации.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что неофициальная встреча в Женеве предоставит возможность для предметного обсуждения дальнейших действий по кипрской проблеме.

Фэй Дулгери, Euronews: "Во время неформального ужина его участники получили первую возможность высказать свое мнение, а генеральный секретарь Антониу Гутерриш также взял слово. В программе саммита на вторник - расширенное заседание, первая встреча по кипрскому вопросу после четырех лет".