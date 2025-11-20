Как Франция готовится к современной войне? Наш журналист - на учениях TARANIS

Эксклюзив Euronews: Франция готовит ВВС к военному сценарию в ходе учений TARANIS.
Euronews получил редкий доступ на борт вертолета Fennec. Поднявшись в компании военных над авиабазой Орлеан-Бриси, журналисты смогли осмотреть воздушное судно, занимающее центральное место в расширяющихся операциях по борьбе с беспилотниками.
Ежегодные учения под названием Tactical Airlift Rehearsal under Advanced Non-permissive and Intensive Scenarios (TARANIS) начались 10 ноября и погружают экипажи в высокоинтенсивные сценарии, разработанные для отражения реалий современной войны.
В течение трех недель пилоты, техники и группы поддержки отрабатывают типы операций, которые Франция может быть вынуждена проводить в условиях стремительно ухудшающейся международной обстановки.
Учения - новый вызов для экипажей A400M.В Орлеан-Бриси базируется почти весь французский парк этих тяжелых военно-транспортных самолетов - всего их 24 - способных перевозить контингент на большие расстояния, доставлять гуманитарную помощь и проводить экстренную эвакуацию.
Чтобы поддерживать экипажи в полной готовности, организаторы TARANIS заставляют их работать в сложных условиях. Одно из ключевых испытаний этого года - посадка на импровизированную поверхность. Недавно построенная гравийная взлетно-посадочная полоса похожую на импровизированные полосы, используемые во внешних операциях.
Несмотря на непрекращающийся дождь, первая посадка A400M вызвала аплодисменты гостей и журналистов.
Там же, на летной полосе, пилоты продемонстрировали две версии вертолета Fennec. Первая предназначена для борьбы с беспилотниками - такая же система недавно была развернута в Дании, а вторая несет более тяжелое вооружение, установленное на шарнирном кронштейне, что позволяет экипажам поражать более крупные дроны, которые все чаще встречаются в Восточной Европе.
В конце сентября Франция, Германия и Швеция направили в Данию войска и системы защиты от беспилотников - после нескольких вторжений в датское воздушное пространство.
Командир Грегуар, один из пилотов вертолетов, участвующих в операции TARANIS, говорит, что его работа отражает двойную миссию французской штурмовой бригады.
"Нами движет наш девиз: сражаться и спасать, - пояснил он. - Бороться значит вводить или выводить коммандос и защищать наше воздушное пространство. Спасать - значит поднимать людей в безопасное место и помогать тем, кто в опасности. Именно это мы и демонстрируем здесь".
Учения TARANIS завершатся 27 ноября и совпадут с 80-й годовщиной создания военно-транспортного командования Франции.