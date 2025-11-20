Как Франция готовится к современной войне? Наш журналист - на учениях TARANIS

Euronews получил редкий доступ на борт вертолета Fennec. Поднявшись в компании военных над авиабазой Орлеан-Бриси, журналисты смогли осмотреть воздушное судно, занимающее центральное место в расширяющихся операциях по борьбе с беспилотниками.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Ежегодные учения под названием Tactical Airlift Rehearsal under Advanced Non-permissive and Intensive Scenarios (TARANIS) начались 10 ноября и погружают экипажи в высокоинтенсивные сценарии, разработанные для отражения реалий современной войны.

В течение трех недель пилоты, техники и группы поддержки отрабатывают типы операций, которые Франция может быть вынуждена проводить в условиях стремительно ухудшающейся международной обстановки.

На авиабазе в Орлеане базируется большая часть 24 самолетов A400M Euronews

Учения - новый вызов для экипажей A400M.В Орлеан-Бриси базируется почти весь французский парк этих тяжелых военно-транспортных самолетов - всего их 24 - способных перевозить контингент на большие расстояния, доставлять гуманитарную помощь и проводить экстренную эвакуацию.

Чтобы поддерживать экипажи в полной готовности, организаторы TARANIS заставляют их работать в сложных условиях. Одно из ключевых испытаний этого года - посадка на импровизированную поверхность. Недавно построенная гравийная взлетно-посадочная полоса похожую на импровизированные полосы, используемые во внешних операциях.

Один из вертолетов Fennec также оснащен системой защиты от беспилотников Euronews

Несмотря на непрекращающийся дождь, первая посадка A400M вызвала аплодисменты гостей и журналистов.

Там же, на летной полосе, пилоты продемонстрировали две версии вертолета Fennec. Первая предназначена для борьбы с беспилотниками - такая же система недавно была развернута в Дании, а вторая несет более тяжелое вооружение, установленное на шарнирном кронштейне, что позволяет экипажам поражать более крупные дроны, которые все чаще встречаются в Восточной Европе.

В конце сентября Франция, Германия и Швеция направили в Данию войска и системы защиты от беспилотников - после нескольких вторжений в датское воздушное пространство.

Командир Грегуар, один из пилотов вертолетов, участвующих в операции TARANIS, говорит, что его работа отражает двойную миссию французской штурмовой бригады.

Related ЕС намерен переквалифицировать 600 000 работников для оборонного сектора

"Нами движет наш девиз: сражаться и спасать, - пояснил он. - Бороться значит вводить или выводить коммандос и защищать наше воздушное пространство. Спасать - значит поднимать людей в безопасное место и помогать тем, кто в опасности. Именно это мы и демонстрируем здесь".

Учения TARANIS завершатся 27 ноября и совпадут с 80-й годовщиной создания военно-транспортного командования Франции.