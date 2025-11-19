Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Какие европейские страны призывают женщин в армию? И почему в ФРГ до сих пор этого не делают

Голландский офицер и немецкий офицер из танкового батальона 414 стоят рядом друг с другом на военном полигоне в Кольбитц-Летцлингере.
Голландский офицер и немецкий офицер из танкового батальона 414 стоят рядом друг с другом на военном полигоне в Кольбитц-Летцлингере.
Авторское право AP Photo
By James Thomas & Tamsin Paternoster
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Германия планирует вернуть одну из форм военной службы, воинскую повинность, но только для мужчин. На фоне дезинформации, распространяемой в Интернете, объясним, как проходит реформа военной службы в Германии.

Соглашение правительства Германии о введении добровольной модели военной службы вызвало в стране дискуссию о роли женщин в вооруженных силах.

Согласно новому плану, согласованному после многомесячных дебатов, все 18-летние мужчины будут считаться годными к службе, пройдут обязательную регистрацию и медосмотр и должны будут заполнить анкету, в которой они смогут выразить свое отношение к службе в армии.

План основан на призыве достаточного количества добровольцев в вооруженные силы, но если не удастся собрать достаточное их количество, правительство рассмотрит другие варианты, включая систему, которая будет отбирать призывников по жребию.

Несмотря на то, что проект в принципе нейтрален с точки зрения пола, только юноши должны будут заполнить анкету и пройти обязательное медицинское обследование. Женщинам предложено зарегистрироваться, но от них этого требовать не будут.

Этот подход вызвал волну дебатов в социальных сетях. В некоторых спорах грань между критикой и дезинформацией оказалась размыта.

Почему женщины не обязаны служить в армии?

В одних сообщениях в Интернете говорится о том, что женщин целенаправленно не допускают в вооруженные силы Германии; в других - что ФРГ принуждает женщин к службе в армии; в третьих - что феминисткам не удалось добиться того, чтобы служба в армии стала обязательной и для женщин.

Почему же женщины, как и мужчины, не обязаны регистрироваться для прохождения службы в вооруженных силах Германии?

Если коротко, то потому, что Конституция ФРГ этого не позволяет, по крайней мере, пока.

Статья 12a Основного закона Германии гласит, что мужчины могут быть "обязаны проходить службу в вооруженных силах, Федеральной пограничной охране или организации гражданской обороны с 18 лет". На женщин это требование не распространяется.

Однако они не лишены возможности вступить в ряды вооруженных сил, просто не обязаны делать это по закону.

С 2001 года женщинам разрешено служить в вооруженных силах после решения Европейского суда, которое открыло им неограниченный доступ к военной карьере. В настоящее время в Бундесвере служат более 24 тысячи женщин, это около 13% от числа всех военнослужащих.

Солдаты на мероприятии, посвященном 70-летию бундесвера в Берлине, 12 ноября 2025 года.
Солдаты на мероприятии, посвященном 70-летию бундесвера в Берлине, 12 ноября 2025 года.

Эксперты в области права, активисты и феминистки говорят, что положение конституции, исключающее женщин из вооруженных сил, противоречит статье 3(2), которая гарантирует равные права для женщин и мужчин. В то время как другие утверждают, что женщины находятся в неблагоприятном положении по сравнению с мужчинами, и обязательная служба только закрепит это.

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что он готов внести изменения в Конституцию, чтобы призывать женщин на военную службу, но этот путь чреват политическими проблемами.

Для внесения изменений в конституцию потребуется большинство в две трети голосов в Бундестаге, то есть голоса и левых, и правых.

Левая партия уже давно выступает против обязательной воинской повинности, в том числе и для женщин, и хотя крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AдГ) выступает за это, неясно, сколько ее членов готовы распространить это положение на женщин и мужчин.

Как ФРГ выглядит в сравнении с остальной Европой?

В то время как Германия выбрала модель "сначала добровольцы", некоторые ее соседи пошли дальше и ввели всеобщую воинскую повинность, как для мужчин, так и для женщин.

В последние годы все больше европейских стран вводят всеобщую воинскую повинность, особенно в странах Северной Европы.

Норвегия ввела обязательную военную службу для женщин в 2015 году, став первой страной НАТО, сделавшей это. Швеция последовала этому примеру в 2017 году в рамках программы по восстановлению воинской повинности после ее приостановки в 2010 году.

Совсем недавно Дания обновила свою политику призыва, включив в нее женщин, в рамках системы, напоминающей лотерею, которая вступит в силу в 2026 году.

В некоторых странах все немного сложнее: в Нидерландах женский призыв технически закреплен законом, который был принят в 2018 году, но это было в основном символическое решение, поскольку обязательная военная служба активно не применялась с 1997 года.

В целом, однако, Германия не является исключением в Европе. В странах, где существует обязательная военная служба, в большинстве случаев призыв женщин в армию является добровольным.

Женщины в Австрии, Греции, Латвии, Литве, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Украине, в отличие от мужчин, не обязаны призываться на военную службу, но они могут делать это добровольно, выполняя различные функции в зависимости от страны. То же самое происходит в Беларуси, РФ и Турции. Хорватия присоединится к этой группе в начале 2026 года.

В других европейских странах ни женщины, ни мужчины не обязаны служить в армии, но они могут добровольно вступить в ряды ВС.

Женщинам все чаще разрешают служить на боевых или передовых позициях, в том числе во Франции, Польше, Испании и Великобритании.

Например, в Великобритании все роли в вооруженных силах были открыты для женщин в декабре 2018 года. В Польше женщины технически имеют право служить на всех военных должностях с 1999 года.

Во Франции женщины теоретически могут служить почти во всех видах вооруженных сил, хотя интеграция происходила постепенно: только в 2017 году женщинам разрешили служить на подводных лодках с ядерным оружием.

