Соглашение правительства Германии о введении добровольной модели военной службы вызвало в стране дискуссию о роли женщин в вооруженных силах.

Согласно новому плану, согласованному после многомесячных дебатов, все 18-летние мужчины будут считаться годными к службе, пройдут обязательную регистрацию и медосмотр и должны будут заполнить анкету, в которой они смогут выразить свое отношение к службе в армии.

План основан на призыве достаточного количества добровольцев в вооруженные силы, но если не удастся собрать достаточное их количество, правительство рассмотрит другие варианты, включая систему, которая будет отбирать призывников по жребию.

Несмотря на то, что проект в принципе нейтрален с точки зрения пола, только юноши должны будут заполнить анкету и пройти обязательное медицинское обследование. Женщинам предложено зарегистрироваться, но от них этого требовать не будут.

Этот подход вызвал волну дебатов в социальных сетях. В некоторых спорах грань между критикой и дезинформацией оказалась размыта.

Почему женщины не обязаны служить в армии?

В одних сообщениях в Интернете говорится о том, что женщин целенаправленно не допускают в вооруженные силы Германии; в других - что ФРГ принуждает женщин к службе в армии; в третьих - что феминисткам не удалось добиться того, чтобы служба в армии стала обязательной и для женщин.

Почему же женщины, как и мужчины, не обязаны регистрироваться для прохождения службы в вооруженных силах Германии?

Если коротко, то потому, что Конституция ФРГ этого не позволяет, по крайней мере, пока.

Статья 12a Основного закона Германии гласит, что мужчины могут быть "обязаны проходить службу в вооруженных силах, Федеральной пограничной охране или организации гражданской обороны с 18 лет". На женщин это требование не распространяется.

Однако они не лишены возможности вступить в ряды вооруженных сил, просто не обязаны делать это по закону.

С 2001 года женщинам разрешено служить в вооруженных силах после решения Европейского суда, которое открыло им неограниченный доступ к военной карьере. В настоящее время в Бундесвере служат более 24 тысячи женщин, это около 13% от числа всех военнослужащих.

Солдаты на мероприятии, посвященном 70-летию бундесвера в Берлине, 12 ноября 2025 года. AP Photo

Эксперты в области права, активисты и феминистки говорят, что положение конституции, исключающее женщин из вооруженных сил, противоречит статье 3(2), которая гарантирует равные права для женщин и мужчин. В то время как другие утверждают, что женщины находятся в неблагоприятном положении по сравнению с мужчинами, и обязательная служба только закрепит это.

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что он готов внести изменения в Конституцию, чтобы призывать женщин на военную службу, но этот путь чреват политическими проблемами.

Для внесения изменений в конституцию потребуется большинство в две трети голосов в Бундестаге, то есть голоса и левых, и правых.

Левая партия уже давно выступает против обязательной воинской повинности, в том числе и для женщин, и хотя крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AдГ) выступает за это, неясно, сколько ее членов готовы распространить это положение на женщин и мужчин.

Как ФРГ выглядит в сравнении с остальной Европой?

В то время как Германия выбрала модель "сначала добровольцы", некоторые ее соседи пошли дальше и ввели всеобщую воинскую повинность, как для мужчин, так и для женщин.

В последние годы все больше европейских стран вводят всеобщую воинскую повинность, особенно в странах Северной Европы.

Норвегия ввела обязательную военную службу для женщин в 2015 году, став первой страной НАТО, сделавшей это. Швеция последовала этому примеру в 2017 году в рамках программы по восстановлению воинской повинности после ее приостановки в 2010 году.

Совсем недавно Дания обновила свою политику призыва, включив в нее женщин, в рамках системы, напоминающей лотерею, которая вступит в силу в 2026 году.

В некоторых странах все немного сложнее: в Нидерландах женский призыв технически закреплен законом, который был принят в 2018 году, но это было в основном символическое решение, поскольку обязательная военная служба активно не применялась с 1997 года.

В целом, однако, Германия не является исключением в Европе. В странах, где существует обязательная военная служба, в большинстве случаев призыв женщин в армию является добровольным.

Женщины в Австрии, Греции, Латвии, Литве, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Украине, в отличие от мужчин, не обязаны призываться на военную службу, но они могут делать это добровольно, выполняя различные функции в зависимости от страны. То же самое происходит в Беларуси, РФ и Турции. Хорватия присоединится к этой группе в начале 2026 года.

В других европейских странах ни женщины, ни мужчины не обязаны служить в армии, но они могут добровольно вступить в ряды ВС.

Женщинам все чаще разрешают служить на боевых или передовых позициях, в том числе во Франции, Польше, Испании и Великобритании.

Например, в Великобритании все роли в вооруженных силах были открыты для женщин в декабре 2018 года. В Польше женщины технически имеют право служить на всех военных должностях с 1999 года.

Во Франции женщины теоретически могут служить почти во всех видах вооруженных сил, хотя интеграция происходила постепенно: только в 2017 году женщинам разрешили служить на подводных лодках с ядерным оружием.