Греция: 52 года со дня восстания студентов против военной диктатуры

После официальных мероприятий от ворот университета стартовало шествие молодежных групп с окровавленным флагом-символом воссстания в Политехническом.

Окровавленный флаг Политехнического института Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

52 года прошло с момента восстания студентов Политехнического института, а именно с рассвета 17 ноября 1973 года, когда один из армейских танков, выстроившихся на улице Патисьон, двинулся к железным воротам Политехнического института. Он снес вход в учебное заведение и обрушил всю свою мощь на стоявших за дверью студентов.

Оккупация Политехнического института в ноябре 1973 года и ее кровавый конец стали символом борьбы за свободу и сопротивления диктатуре, которая спустя восемь месяцев, в июле 1974 года, привела к его падению.

Первая годовщина восстания в Политехническом совпала с первыми свободными выборами, которые состоялись 17 ноября, поэтому официальное празднование прошло неделей позже.

Толпы людей у Политехнического института

Рано утром президент республики Константинос Тасулас и спикер парламента Никитас Какламанис возложили венок к мемориалу погибшим студентам.

"Я был здесь тогда, - сказал один из тех, кто был тогда в центре событий и вот уже 52 года постоянно возвращается, чтобы отметить день восстания. "Я продолжаю приходить, чтобы почтить память своих товарищей по борьбе, потому что такие вещи не забываются. Они - моя жизнь".

С самого утра во многих школах Афин, а также в близлежащих районах и области проходили акции памяти. К полудню представители левых политических партий, организаций и ассоциаций, включая президента SYRIZA Сократа Фамелоса и президента партии "Элефтериас" Зои Константопулу, возложили венок.

Кульминацией празднования 52-й годовщины восстания в Политехническом станет, как и каждый год, шествие к посольству США.

Политехнический 2025 Yorgos Karahalis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Президент Республики: "Мы берем на себя долг перед демократией"

"Послание Политехнического института сегодня, 52 года спустя, - это ответственная, народная и долговременная защита свободы и демократии в условиях парламентаризма", - подчеркивает президент Республики Константинос Тасулас.

"Послание Политехнического института - это народная и смелая защита демократии и свободы в условиях диктатуры и авторитаризма. Именно этого требует Конституция, именно это доказывает, что демократия - лучшая из всех возможных конституций, когда граждане согласны ее защищать. Сегодня, отдавая дань памяти восстанию Политехнического института и тем, кто рисковал ... жизнью, мы выполняем свой долг перед хрупкой конституцией демократии и ищем точки соприкосновения и общие истины, веря в то, что объединяет нас как общество и как нацию. Голос Политехнического института, который потряс диктатуру лозунгом "Хлеб, образование, свобода", сегодня становится для демократического государства тем долгом, который нужно заплатить за прогресс, образование и прочные институты. И пока мы, народ и руководство, едины и привержены выполнению этого долга, наша страна будет двигаться вперед, помня о Политехническом институте и защищая демократию от угрожающих ей бедствий".

Председатель парламента: "Мы помним восстание студентов"

Председатель Парламента Греции Никитас Какламанис также утром возложил венок к памятнику, сделав следующее заявление:

"Греческий парламент в лице своего спикера в этом году вновь чтит восстание студентов и не только, которые много лет назад боролись за демократию и свободу против хунты".

Пост премьер-министра Греции

"Люди, люди, сейчас или никогда"

"Призыв восстания в Политехническом в 73-м году "Люди, люди, сейчас или никогда" было не просто лозунгом, - отметил и мэр Афин Харрис Дукас. - Это было требование достоинства, жизни без страха. Требование демократии, завоеванной людьми, у которых есть коллективное видение и отсутствует страх. Мы хотим сохранить это наследие в Афинах, борясь каждый день за город, который будет гуманным, справедливым и мирным для всех".

Призывая к "новой борьбе" за "национальную независимость" и "социальную справедливость", президент SYRIZA-PS Сократ Фамелос заявил в своем заявлении по случаю годовщины восстания в Политехническом институте. По его словам, "52 года спустя мы чтим память погибших в Политехническом институте, молодежи, которая сопротивлялась, которая встала, которая выразила потребность народа в политической свободе".

Политехнический институт 2025 Yorgos Karahalis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Министр образования, религии и спорта София Захараки в своем послании по случаю дня памяти студентов Политеха сказала: "Ни в одной стране демократия не гарантирована навечно. Демократия живет, когда ее граждане активны, когда они выражают свое мнение, когда им не все равно. Она теряется, когда мы думаем, что ей не нужно наше присутствие. Это поколение хотело иметь право на самовыражение и свободную жизнь, потому что, когда есть пространство для диалога, когда люди обсуждают и не соглашаются, они чувствуют, что каждый вносит свой вклад в нечто важное. Именно в это они верили: в то, что их голос имеет ценность. Сегодня мы чтим этот великий голос, молодых мужчин и женщин, чье мужество оказалось сильнее страха. Они заявили, что "Хлеб - Образование - Свобода" - это не лозунг, а борьба за жизнь, полную достоинства, знаний и демократии".

Усиленные меры безопасности

В связи с празднованием 52-й годовщины восстания в Политехническом институте власти усилили меры безопасности в центре Афин.

Более 5 000 полицейских дежурили с раннего утра вокруг Политехнического института и других университетских учреждений, посольств США и Израиля, общественных зданий, а также в районе Экзархия.